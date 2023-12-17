80 maddelik kanun teklinde borcu olan vatandaşlara müjde! Borçlar siliniyor

Borcu olan vatandaşlara müjdeli haber. 80 maddelik kanun teklifinde borçlu vatandaşlara güzel haber geldi.
Mecliste torba yasada borçlar ve faizlerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca kişinin beklediği haber torba yasada ortaya çıktı. Borcu olan vatandaşların borçları siliniyor. Vatandaşları rahatlatacak gelişme netleşti.
TORBA YASA İÇİNDE BORÇLULARA MÜJDE!
Türkiye 1 Ocak 2024 tarihine kadar Torba yasadan çıkacak haberleri bekliyor. Torba yasa 54. maddesinde Genel Sağlık Sigortası borçlarının faizi ile birlikte silineceği ifade edildi. 1 Ocak 2024 tarihine kadar biriken Genel Sağlık Sigortası prim borçları hem faizi hem gecikme faizi ile birlikte silinecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan torba yasa içerisinde sürprizl var.
TBMM’de görüşülen torba yasa maddelerinde GSS prim borçları faiz ve gecikme faizi beraber silinecek. GSS borçlarının silinmesi 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tüm borçları kapsayacak.
GSS BORCU NEDİR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesi ardından vatandaşlar borcum var mı? GSS borcu nereden geliyor, gibi aramalar yaptırdı. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren GSS’de prim ödeme zorunluluğu getirilmişti. Sigortada kaosam dışı kalan çalışan ve çalışmayanları ayıran grupta, sigorta çalışanların primleri işverenler tarafından ödeniyor. Çalışmayanlar ise kendi prim borcunu ödemek zorunda kalıyor. İşte çalışmadığı dönemde prim borcu ödemeyenlerin GSS borcu birikiyor.
GSS BORCU NE KADAR?
GSS borcu, ASgari Ücretin Yüzde 3’ü kadar birikmeye başlar. Borcunu ödemeyen vatandaşlara SGK icra ya da haciz yolu ile borcunu alabilir. Ayrıca borcunu hiç ödemeyenler sağlık hizmetlerinden faydalanamaz.
GSS prim borçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TBMM’den affın yürürlüğe girmesi halinde 1 Ocak 2014 tarihinde önce GSS borcu olanların borçları silinicek. GSS prim borcu aylık 402 TL, yıllık 4 bin 802 TL borç birikiyor.
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