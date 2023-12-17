Sigaraya dev zam geliyor! Resmen duyuruldu Paket başı 6 – 7 TL zamlanıyor

Sigaraya dev zam geliyor. Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Sigaraya paket başı 6 7 TL zam geliyor. Yılbaşında sigara içenlere kötü haber resmen duyuruldu. Sigaraya gelecek zam miktarı belli oldu!
Sigaraya dev zam geliyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre, sigara ve içki üreticilerine 1 Ocak 2024’ten itibaren teminat zorunluluğu getiriliyor. Getirililecek teminat yükü nedeniyle, içki ve sigaraya ek zam yapılması kaçınılmaz olacak. Gelecek ek zam tutarı da belli oldu.
Maliyetlerin artması yüzünden ilave zam!
Her yılbaşında zamlanan sigara fiyatları için 5-6 Ocak tarihinde sigaraya zam yapılıyordu. Sigara fiyatlarına 2-3 TL zam 2024 yılında yapılacaktı. Ancak yeni gelen resmi duyuruya göre maliyetlerin artması nedeniyle sigaraya ilave zam da yapılacak. İlave zam miktarının da 3-4 TL arasında değişmesi bekleniyor. Böylelikle şu anki fiyatlar üzerinden Sigaraya toplam 6-7 TL zam gelecek.
Sigara fiyatları ne kadar olacak?
Gelecek son zamla birlikte sigara fiyatları en düşük 56 TL ile 57 TL arasında değişecek. En pahalı sigara ise 62 ile 64 TL arasında değişecek.
Tahmini olarak sigara fiyatları 5-6 TL arasında değişecek.
En pahalı ve en düşük sigara fiyatları değişiyor!
Yapılan açıklamaya göre Ocak 2024 tarihinde sigara fiyatları en düşük 48 TL en fazla 65 TL olacak şekilde değişecek.
Alkollü içeceklere yüzde 25 zam!
Gelecek zamlarla birlikte alkole de dev zam geliyor. Alkollü içeceklere yılbaşı itibariyle %25 zam gelecek. Tekel bayileri başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı duyuruda “Saçma sapan zamlar geliyor” açıklamasında bulundu.
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