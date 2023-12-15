Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir yeni sevgilisiyle yakalandı! Afra Saraçoğlu tamamen sildi!

Ekranların sevilen isimleri Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşkında büyük sürpriz! Yalı Çapkını dizisinde beraber rol alan ve aşkları uğruna Afra Saraçoğlu sevgilisini, Mert Ramazan Demir yakın arkadaşını kaybettiği aşkta Afra ve Mert Ramazan Demir’in bir küsüp bir barıştığı biliniyordu.
Hastalıkta barıştıkları iddia edilmişti!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çifti için hastalıkta barıştıkları iddia edilmişti. Pantane Altın Kelebek ödüllerinde sürpriz bir şekilde hastalanan Mert Ramazan Demir için, Afra Saraçoğlu geçmiş olsun telefonu açmış ve ikili yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti! Ancak Mert Ramazan DEmir, Afra Saraçoğlu’nu çabuk unuttu. Mert Ramazan Demir yeni sevgilisiyle yakalandı!
Mert Ramazan Demir yeni sevgilisiyle yakalandı!
Mert Ramazan Demir, 15 günde Afra Saraçoğlu’nu unuttu. Mert Ramazan Demir’e Afra Saraçoğlu’nu 15 günde unutturan güzelin ismi merak ediliyor.
Mert ramazan DEmir, dün akşam bir mekanda bir kadın arkadaşıyla yakalandı. Çıkışta magazincilerin çektiği görüntülerde Mert Ramazan Demir ve gizemli esmer sevgilisi yakalandı. Kameraları gören Mert Ramazan Demir yine başka yoldan gitmeyi denese de yakalandı.
İşte o görüntüler!
Afra Saraçoğlu haberi aldı!
Dizi setinde çekimin olduğu bugün haberi öğrenen Afra Saraçoğlu’nun tamamen Mert Ramazan Demir’i sildiği ve bir daha barışma ihtimali olmadığını yakın arkadaşlarına söylediğini ifade etti.
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