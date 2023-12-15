Sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün dükkanı kurşunlandı! Çağla Öz kimdir?

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün dükkanı kurşunlandı. Maslak 1453’te Luxury Boutique Turkey isimli mağazası olan Çağla Öz, sosyal medya hesabından dükkanı kurşunlandığını gözyaşlarıyla duyurdu.
Çağla Öz, dükkana giren kişilerin önce kendine saldırdığı ardından dükkanı kurşunladığı ifade etti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Lüks ürün satışı yapan Çağla Öz’ün dükkanına silahlı saldırı. 6 aydır Maslak’ta dükkanda satış yapan Çağla Öz, saldırıya uğradı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!
Akşam saatlerinde instagram adresinden gözyaşlarına boğulan Çağla Öz, saldırı sonrası sinir krizi geçirdi. Büyük bir korku yaşayan Çağla Öz, polislerin şu an olay yerinde olduğunu ifade etti.
İşte o anlar!
ÖLDÜRMEYE GELDİLER!
Çağla Öz son videosunda, “Arkadaşlar kişi bizi öldürecekti. Karşı dükkandaki adamlar gelince kaçtılar. Adamın silahı tutukluluk yapmış. Biz merdivenden yuvarlandık. Bunu yapanlardan hesap soracağım, beni öldürüyorlardı” açıklaması yaptı.
Çağla Öz kimdir?
1999 doğumlu Çağla Öz, aslen Selanik göçmedi. 1,74 boyu ve 52 kg’dır.
İş İnsanı Çağla Öz, Beykent Üniversitesi mezunu. Cagla luxury hesabından yaptığı e-ticaretle büyüyüp dükkan açmıştı.
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