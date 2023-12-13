TFF başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Ligler ne zaman başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. İlave yaptırımlar getireceğiz diyen Mehmet Büyükekşi, ligler ne zaman başlayacak açıkladı!
Son dakika 19 Aralık salı günü başlıyor!
Mehmet Büyükekşi, bugün aldığımız kararla ligler 19 aralık salı günü başlıyor dedi.
Mehmet Büyükeli açıklamaları!
“Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Disiplin talimatlarında devre arasında değişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz.” açıklamasında bulundu.
PDFK Gereğini yapacak!
Büyükekşi, “Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. TFF olarak, Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak.” dedi.
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