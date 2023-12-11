Malang Sarr ve Armando Broja kimdir? Chelseali yıldızlar Türkiye yolunda!

Chelseali yıldız isimler Türkiye yolunda. Malang Sarr ve Armando Broja kimdir? Malang Sarr ve Armando Broja kiminle görüşüyor? Malang Sarr ve Armando Broja karıyeri merak ediliyor!
Malang Sarr ve Armando Broja Türkiye yolunda!
Son dakika transfer haberlerinde Chelsea forması giyen Malang Sarr ve Armando Broja’nın temsilcileri Türkiye’den büyük bir kulüple görüşüyoruz açıklaması yapılmıştı.
Malang Sarr ve Armando Broja’nın hangi kulüple görüştüğü açıklanmadığı haberde ilk bilgiler Beşiktaş olabileceği yönünde. Peki Armando Broja kimdir? Malang Sarr kimdir? Ancak Malang Sarr için Fenerbahçe’nin de devrede olduğu öğrenildi.
Malang Sarr kimdir? nerede oynuyor?
Malang Sarr, 1,83 boyunda, stoper bölgesinde görev yapıyor. 1999 doğumlu olan oyuncu 24 yaşında.
Fransız defans oyuncusu, Nice’de doğdu.2020 yılında Chelsea’ya transer olup Porto ve Monaco kulüplerine kiralandı.
Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Armando Broja kimdir? Nerede oynuyor?
2001 doğumlu Armando Broja 22 yaşında. Santrafor bölgesinde oynayan Arnavut yıldız, 1,91 boyuyla dikkat çekiyor.
Tottenham ve Chelsea alt yapılarında yetişen yıldız isim, Vitesse ve Southampton’a kiralanmıştı. Chelsea U21 takımında da oynayan yıldız ismin piyasa değeri 22 milyon euro.
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