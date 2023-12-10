Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol’da neden yok? ROK’a ne oldu?

Ekranların en sevilen spor programı Beyaz Futbol’da Rasim Ozan Kütahyalı neden yok? ROK’a ne oldu? Yayınlandığı her akşam reyting rekorları kıran, Sinan Engin, Ertem Şener, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz’ın katıldığı Beyaz Futbol programında bu akşam Rasim Ozan Kütahyalı yok!

ROK neden yok?

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol programında neden yok sorusu cevap arıyor. Rasim Ozan Kütahyalı hastalığı nedeniyle bu hafta Beyaz Futbol 10 Aralık pazar ve 11 Aralık pazartesi Derin Futbol programında yer almayacak.

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Rasim Ozan hastalandı!

Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, “Dün Beyaz Futbol programımızın çıkışı geceyarısı ayazında, aşırı tedbirsiz davranıp ince giyinince ağır enfeksiyonu kapmışım. Başta önemsemedim ama hastalık mühimmiş. Bronşlarımda oluşan ciddi iltihap neticesinde 1 hafta kadar TV ve Youtube yayınlarımdan uzak kalacağım maalesef…” diyerek Youtube Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol, Derin Futbol programlarında 1 hafta olmayacağını açıkladı.