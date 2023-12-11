Asgari Ücret toplantısı sona erdi! Asgari Ücret ne zaman açıklanacak belli oldu!

Son dakika Asgari Ücret toplantısı sona erdi. Asgari Ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret belli oldu mu sorusu cevap buldu! Asgari Ücret’le ilgili ilk açıklama geldi!
Son dakika Türk-iş Genel Başkan yardımcısı konuştu!
Asgari Ücret tespit komisyonu ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında bugün gerçekleştirdi. Toplantı sonrası ilk açıklamayı Türk-iş Genel başkan yardımcısı Ramazan Ağar yaptı!
Ramazan Ağar açıklama yaptı!
Asgari Ücret ne kadar oldu sorusuna cevap veren Türk-iş Genel başkan yardımcısı Ramazan Ağar, “Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Türk-iş olarak ücret söyleme şansımız yok ücret söylersek bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki değerlendirme yapacağız.” açıklaması yaptı.
Asgari Ücret 2. görüşmesi ne zaman?
Asgari ücret pazarlığında 2. toplantı 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30’da yapılacak. Asgari Ücret 2. toplantı da açıklanmayacağı ve 3. toplantı sonrası Asgari Ücret ilk rakamları konuşulmaya başlanacağı öğrenildi.
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