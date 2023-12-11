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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! Kadınlara 4000 TL devlet desteği verilecek mi?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıklama yaptı! Kadınlara 4000 TL devlet desteği verilecek mi? Kadınlara 4000 TL devlet desteği hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika bir açıklama yaptı!

Kadınlara 4000 TL devlet desteği verilecek mi?

Bir haber sitesinin sosyal medya adresinden yaptığı video kısa sürede viral olmuş ve haber siteleri videoyu alarak kadınlara 4000 TL devlet desteği verilecek, başvurular e-devlet üzerinden yapılacak ve 1 çocuğu olana 4000 TL devlet desteği verilecek haberleri Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı açıklama yaptı!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınlara 4000 tl devlet desteği haberini yalanladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuran tüm kadınlara bakanlığın 4 bin TL yardımda bulunulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Bir internet sitesinin instagram adresinde aylar önce çekilen bir içerikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadınlara 4000 TL ödeme isminde yayılan video ve sonrasında oluşan haber gerçeği yansıtmamaktadır. 1 çocuğu olan tüm kadınlara 4000 TL ödeme haberi gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması yapıldı.

Başvuran tüm kadınlara 4000 TL yardım haberine açıklama!

E-devlet üzerinden yada Aile Bakanlığından çalışan kadınlara 4000 TL verilecek haberleri itibar edilmemesi gerekti vurgulandı.

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berkay
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