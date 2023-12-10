4A 4B 4C Emekliye 12500 TL Ödeme! Başvuranlara Aralık Ayı Bitmeden Yatırılacak

Milyonlarca 4A, 4B, 4C emeklisi için müjdeli haber o bankadan geldi! Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12.500 TL nakit ödeme yapılacağı ve bu ödemenin geri ödemesiz – karşılıksız olacağı açıklandı. Aralık ayı içerisinde geçerli olacak kampanyaya başvuranlar, Aralık ayı bitmeden ödemeyi banka hesaplarında görebilecek. Peki emekliler karşılıksız 12.500 TL ödeme nasıl alır? Hangi banka kampanya yapıyor? Tüm detaylar haberimizde sizlerle…
4A 4B ve 4C’li emeklileri sevince boğacak müjdeli haber geldi! Türkiye’nin önde gelen bankası QNB Finansbank, tüm emeklilere yönelik cazip fırsatlar sunan promosyon kampanyasını duyurdu. 2024 yılına girmemize sayılı günler kala yıl sonu promosyon kampanyasını duyuran QNB, tüm emeklilere istisnasız, geri ödemesiz 12.500 TL nakit ödeme müjdesi verdi. Aralık ayında devam edecek olan kampanyaya katılım şartları da çok kolay! QNB Finansbank müşterisi olan veya olmak isteyen emekliler, 12.500 TL karşılıksız promosyon ödemesinden anında yararlanabiliyor.
QNB’den Emeklilere 12.500 TL Nakit Promosyon Ödemesi
QNB Finansbank, ülkemizdeki 4A, 4B ve 4C’li yani SSK, Bağkur veya Emekli sandığından emekli olan milyonlarca emekliye, maaşlarını QNB Finansbank’a taşımaları ve 3 yıl boyunca maaş tahhüdünde bulunmaları şartıyla 12.500 TL nakit promosyon dağıtılacağını duyurdu. İlk etapta 8.500 TL nakit promosyonu cebine koyan emekliler, ek hizmetlerle 4.000 TL’ye kadar da ek promosyon ödemesi alabilecek.
Dijital bankacılık hizmetlerini kalite standartlarıyla birlikte sunan QNB Finansbank, başvuruları hızla sonuçlandırarak, banka şubelerine dahi gitmenize gerek kalmaksızın online olarak ödeme almanızı sağlıyor. Promosyon ödemesi olarak 12.500 TL, sadece 3 gün içerisinde banka hesabınıza yatırılıyor.
Son Tarih 31 Aralık 2023
QNB Finansbank’ın 4A, 4B ve 4C’li emekliler için sunmuş olduğu 12.500 TL promosyon kampanyasında son tarih ise 31 Aralık 2023 olarak açıklandı. Emekliler, bu tarihe kadar yapacakları başvurularla 12.500 TL karşılıksız ödemeye hak kazanabilecekler.
İlgili Haberler
Mart ayında fiyatlar yükseldi. Şubat ayındaki kampanyalar mumla aranmaya başlandı. Ancak Renault’dan sevindiren haber geldi. Herkes fiyatları yükseltirken Renault yeni elektrikli Clio modelinde fiyatları düşürdü Şubat ayında başlayan otomobil çılgınlığının Mart ayında da devam etmesi bekleniyordu. Ancak markalar yeni aya yeni zamlarla birlikte girdi. Haliyle otomobil almak yine hayal oldu. Böyle düşünenler için en çok […]
Şubat ayında otomobil satışları yüzde 40 oranında arttı. Geçtiğimiz ay otomotiv şirketlerinin başlattığı kampanyaları kaçıranlar gözünü Mart ayına dikti. Hem kampanyalar hem de Mart ayındaki en ucuz otomobil modelleri belli oldu. İşte KİA’dan Hyundai’e, Volkswagen’den Togg’a kadar en ucuz otomobil listesi haberimizde… Devletin otomobil piyasasına yaptığı sıkılaştırma politikalarından sonra satışlar patladı. Firmalar fiyatları düşürdü. Bahçeşehir […]
Emekli maaşları değişti! Emekli maaş hesaplarında son dakika değişiklik. Ne kadar emekli maaşı alırım? E-devlet üzerinden emekli maaşları son dakika değişikliğe gidildi. Emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı hesapları nasıl değişti. Ne kadar emekli maaşı alırım, ne kadar emekli maaşı alıyorum sorusu artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Sigorta girişi olanların bu sistem üzerinden […]
Ziraat Bankası hesabınıza her ay ödenen devlet yardım parası yattı mı kontrol edebilirsiniz. Eğer bu destek parasını almıyorsanız başvuru nasıl yapılır yazımızda yer veriyoruz. Devlet destekleri hız kesmeden devam ediyor. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılan ödemeye ilişkin nasıl başvuru yapabileceğiniz ve ödeme hesabınıza yatmış mı sorgulayabileceğinize dair bilgi vereceğiz. Evde bakım maaşı, yaşlı, engelli veya bakıma […]