4A 4B 4C Emekliye 12500 TL Ödeme! Başvuranlara Aralık Ayı Bitmeden Yatırılacak

Milyonlarca 4A, 4B, 4C emeklisi için müjdeli haber o bankadan geldi! Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12.500 TL nakit ödeme yapılacağı ve bu ödemenin geri ödemesiz – karşılıksız olacağı açıklandı. Aralık ayı içerisinde geçerli olacak kampanyaya başvuranlar, Aralık ayı bitmeden ödemeyi banka hesaplarında görebilecek. Peki emekliler karşılıksız 12.500 TL ödeme nasıl alır? Hangi banka kampanya yapıyor? Tüm detaylar haberimizde sizlerle…

4A 4B ve 4C’li emeklileri sevince boğacak müjdeli haber geldi! Türkiye’nin önde gelen bankası QNB Finansbank, tüm emeklilere yönelik cazip fırsatlar sunan promosyon kampanyasını duyurdu. 2024 yılına girmemize sayılı günler kala yıl sonu promosyon kampanyasını duyuran QNB, tüm emeklilere istisnasız, geri ödemesiz 12.500 TL nakit ödeme müjdesi verdi. Aralık ayında devam edecek olan kampanyaya katılım şartları da çok kolay! QNB Finansbank müşterisi olan veya olmak isteyen emekliler, 12.500 TL karşılıksız promosyon ödemesinden anında yararlanabiliyor.

QNB’den Emeklilere 12.500 TL Nakit Promosyon Ödemesi

QNB Finansbank, ülkemizdeki 4A, 4B ve 4C’li yani SSK, Bağkur veya Emekli sandığından emekli olan milyonlarca emekliye, maaşlarını QNB Finansbank’a taşımaları ve 3 yıl boyunca maaş tahhüdünde bulunmaları şartıyla 12.500 TL nakit promosyon dağıtılacağını duyurdu. İlk etapta 8.500 TL nakit promosyonu cebine koyan emekliler, ek hizmetlerle 4.000 TL’ye kadar da ek promosyon ödemesi alabilecek.

Dijital bankacılık hizmetlerini kalite standartlarıyla birlikte sunan QNB Finansbank, başvuruları hızla sonuçlandırarak, banka şubelerine dahi gitmenize gerek kalmaksızın online olarak ödeme almanızı sağlıyor. Promosyon ödemesi olarak 12.500 TL, sadece 3 gün içerisinde banka hesabınıza yatırılıyor.

Son Tarih 31 Aralık 2023

QNB Finansbank’ın 4A, 4B ve 4C’li emekliler için sunmuş olduğu 12.500 TL promosyon kampanyasında son tarih ise 31 Aralık 2023 olarak açıklandı. Emekliler, bu tarihe kadar yapacakları başvurularla 12.500 TL karşılıksız ödemeye hak kazanabilecekler.