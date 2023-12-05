Banka hesabı bulunan vatandaşlar dikkat! Kritik uyarı yapıldı

Banka hesabı bulunan vatandaşlar için kritik uyarı yapıldı. Bankasına gitmeyen ve müracaat etmeyen vatandaşların hesaplarında kalan tutarlar, bakiye olarak silinecek. Bankalardan son dakika zamanaşımı duyurusu yapıldı. Detaylar haberimizde sizlerle…

Yıl sonuna geldiğimiz bu günlerde, Bankalardan son dakika uyarısı geldi! Tüm bankalar, zamanaşımına uğrayan hesaplardaki bakiyelerin Devlet hazinesine aktarılacağı ihtarında bulundu. Halen daha işlem yapmayan vatandaşların, unuttukları, uzun yıllarca işlem yapmadıkları banka hesaplarındaki bakiyeleri silinmiş olacak.

BANKALARDAN SON DAKİKA UYARISI!

İLGİLİ HABER YATAK SANAYİSİ İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

“6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 83. Maddesine göre; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ye gelir kaydedilir.

Bankamızda 2023 yılında zamanaşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar listesine zamanaşımı sorgulama ekranından ulaşılabilir. Listede bilgileri bulunan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde söz konusu kıymetler ilgili yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına devredilecektir.”

BANKANIZA MUTLAKA BAŞVURUN

Bankalar tarafından yapılan duyuruda, YTM’ye devredilmek üzere 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacakların listesinin belirlendiği de paylaşıldı. Bu nedenle, hesabınızda işlem yapmadığınız sürece zaman kaybetmeden bankanızla iletişime geçerek hesabınızın durumunu öğrenmeniz önemlidir.