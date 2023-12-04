Birinci Türk Dünyası STK ları toplantısı Üsküdar’da yapıldı

Toplantıya Türkiye genelinden üç yüz den fazla STK Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Birlik, Vakıf başkan ve yöneticileri, iş dünyası ile siyaset, Spor ve Akademisyenler yoğun ilgi göstererek katıldılar.

Alanında Türkiye’de yapılmış en geniş kapsamlı STK organizasyonu olan toplantı Üsküdar belediye binası mavi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

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Türkiye’nin farklı il ve bölgelerinden Van, Ankara , Amasya, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, İzmit, Niğde, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat, Sivas, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Balkanlar, Elazığ, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Kars, Mersin, Antalya, Trakya dan gelen Oğuz boyları ve Türkmen dernekleri temsilcileri katıldılar.

Toplantı öncesi katılımcılara Kahvaltı ikramı verildi.. Kahvaltı sonrası divan oluşturuldu. Divana Van dan katılan Bilal YÜCEBAŞ, İzmir Bergama dan katılan Ferdi KILINÇ , Balıkesir den katılan Sırrı Oğuz, Sakarya dan katılan Yaşar Saka, Ankara dan katılan hürriyet Cemal Özkaynak ile Hüseyin KOCA dan oluştu.

Divan başkanı Hüseyin KOCA toplantıyı açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından federasyon genel başkanı Harun ÖZDEMİR günün anlamını içeren bir konuşma yaptı.

Kürsüye ev sahibi belediye başkanı Hilmi Türkmen davet edildi. Hilmi Türkmen başkan katılımcıları tebrik ederek günün ve toplantının anlamı üzerine güzel bir konuşma gerçekleştirdi. Hilmi Türkmen e günün anısına ve katkıları için Özbalkangücü Spor ve Kültür Derneğinin formasını Harun ÖZDEMİR verdi.

Hatay Bayındır dernekler federasyonu başkanı Ali Atvur ile Federasyon genel başkanı Harun ÖZDEMİR Hilmi TÜRKMEN başkana Keyfiye hediye ettiler. Keyfiyenin anlamı salona anlatıldı.

Van Küre sünniler derneği başkanı Bilal YÜCEBAŞ salona hitabından sonra Harun ÖZDEMİR e ve Türk Dünyası Kültür Derneği Başkanı Halil Kanak’a Türk dünyasına katkıları için plaket takdim ettiler.

Toplantı birlik başkanlarına sözler verilerek devam etti.

Ali Atvur Hatay bayındır boyu federasyon başkanı, Kartal Elazığlılar derneği ve kartal kültür kardeşliği başkanı Ömer İçmeli, Gebze de TV ve radyoları ile yayın yapan işadamı Kaşif Sahinkesen, Esenyurt Karadenizliler Derneği Başkanı Abdurrahman Ada, Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı, Gazeteci Belgeselci Vedat Yenerer, Türk Dünyası Derneği Başkanı Halil Kanak, Van Küresünniler Derneği Başkanı Bilal YÜCEBAŞ, Dulkadiroğlu Federasyon Genel Başkanı Ümit Topal, Eskişehir Türkmen Derneği Başkanı Tuncay Kuru, Danışman Binali Ağaç, Sakarya Federasyon Genel Başkanı Yaşar Saka’nın ve söz almak isteyen katılımcıların haziruna hitaplarıyla toplantı devam etti.

Toplantı sonu Üsküdar Belediyesi Valide Sultan gemisinde yemek eşliğinde boğaz turu yapılarak etkinlikler devam etti.