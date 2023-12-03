Maaşlara peş peşe zam açıklaması! Devlet yüzleri güldürecek!

Devletten peş peşe zam açıklaması. Milyonlarca kişinin beklediği Asgari Ücret, Emekli ve zamlı maaşlardan sonra o ücretlere de zam geliyor. Gece yarısı maaşlara gelecek peş peşe zamlar belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı ve 2024 İşsizlik maaşına gelecek zam belli oldu!

2024 İşsizlik maaşı zamlanıyor!

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Milyonlarca vatandaşın Asgari Ücret, Memur ve Emekli zammı kadar işsizlik maaşı da gelecek zammı bekliyor. 2024 zamları GSS Primi, 65 yaş aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, engelli aylıklıkları, sosyal yardımlar ve işsizlik maaşı. İşsizlik maaşı alanlara güzel haber geldi.

İşsizlik maaşı asgari ücret oranında zamlandığı açıklanarak en düşük işsizlik maaşı tabanı 8048 TL olarak belirlendi. En yüksek işsizlik maaşı zor olsa da 16098 Tl olarak belirlendi.

Kimler işsizlik maaşı alabilir!

İşsizlik ödeneklerinden yararlanmak isteyenlerin İŞKUR’a başvurmaları gerekiyor. Başvuru yapan kişinin işten çıkartılmış olma şartı, son 3 yılda en az 600 gün sigortalı çalışması ve kişinin iş arama sürecinde olması gerekiyor.

2024 yılında işsizlik maaşı en az 8048 TL olacağı öğrenildi.

En düşük emekli maaşı zamlanıyor!

Türkiye’nin yarısı Asgari Ücret zammı beklerken bir yarısı en düşük emekli maaşını bekliyor. 6 aylık enflasyon oranının 5. ayı bu hafta açıklanacak. Şu an için 4 aylık süreçte bile yüzde 29 zamlanacak maaşlar yüzde 50 üzerine de çıkması yakın.

En düşük emekli maaşıyla ilgili bir zam haberi daha çıktı. Şu an 7500 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 29 zam gelse bile 10000 TL geçmesi bekleniyor. Ancak direk seyyanen zamla En düşük emekli maaşı 12.500 TL olacağı konuşuluyor.

Kabine de belli olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın refah düzeyinde iyileştirme yapacağız açıklaması sonrası en düşük emekli maaşını daha önc 7.500 TL çıkartacağı gibi 12.500 TL çıkartacağı konuşuluyor. Bir kereye mahsus verilen Cumhuriyet ikramiyesi de Yılbaşında bir kez daha isteseler de o konu şu an için rafa kalkmış durumda.