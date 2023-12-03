Beşiktaş’ın 35. başkanı Hasan Arat oldu! Hasan Arat’ın serveti ne kadar? Hasan Arat net serveti merak ediliyor. Beşiktaş’ın 35. başkanı olan Hasan Arat kimdir? Hasan Arat nereli merak ediliyor!

Hasan Arat kimdir?

64 yaşındaki Arat, Adana2lı. Eski basketbolcu olan Arat, Spor yöneticiliği yapmıştır.

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2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nde görevlerde bulunan Arat, 2012 – 2016 yıllarında TMOK yönetim kurulu üyeliği, 2016-2020 TMOK başkan vekili ve 2020 yılından itibaren TMOK başkan yardımcılığı yaptı.

Hasan Arat’ın net serveti ne kadar?

Novo İnvest isminde şirketin ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Arat, gayrimenkul yatırım ve geliştirme işi yapıyor. Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir kurumsal finansman birleşme ve satın alma danışmanlık firması olan Beymen’in de en büyük parekende grubu Dome Group’un kurucusu ve yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. Hasan Arat’ın net serveti bilinmemektedir. Ancak parası var mı sorularına Beşiktaş’ın başkanının paraya ihtiyacı yok cevabı vermiştir.