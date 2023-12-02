Son dakika Epic Games çöktü mü? Epic Games giriş yapamıyorum hatası sosyal medyada gecenin en çok aranan kelimesi oldu. Epic Games çöktü mü? 2-3 Aralık 2023 Epic Games neden giriş yapmıyor!
Son dakika Epic Games çöktü!
Son dakika Epic Games çöktü! 2 Aralık 2023 cumartesi günü kullanıcılar Epic Games girmeye çalışırken “Soory, there was a Timeout utilizing the database” ekrannıyla karşılaştı. Epic Games giriş yapamıyorum diyenlerin sayısı çok!
Epic Games neden giriş yapamıyorum!
Epic Games dünya genelinde çöktü! Türkiye gibi dünyada da Epic Games erişim sağlanamıyor. Konuyla gili açıklama da Epic Games 3 Aralık 2023 gecenin ilk saatleride yeniden açılacak, özür dileriz açıklaması yapıldı.
Epic Games Türkiye’de “üzgünüz veritabanı sorunu” olarak kullanıcılara sunuluyor. Veritabanı çözümü için 1 saat gerektiği açıklandı!
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