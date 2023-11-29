Galatasaray Manchester United 3 3 maç özeti! Hakemi geçemedik

Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Galatasaray, İngiliz deviyle Rams Park’ta 3-3 beraberer kaldı. Galatasaray 3 3 Manchester United maç özeti sizlerle! Galatasaray 3 3 Manchester United maç özeti!

İlk yarı hakem faciası!

Galatasaray 2 kere 2 farklı mağluğ düştüğü maçta kazanmayı bildi. Galatasaray Şampiyonlar liginde hakemleri geçemiyor. İlk yarı bir net penaltısı verilmeyen temsilcimiz, Mauro İcardi’yle bulduğu gol ofsayt nedeniyle verilmedi. Golün geçerli olduğu ve net penaltı pozisyonumuz tüm Türkiye tarafından konuşuluyor.

Galatasaray 3-3 Manchester United maç özeti!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 11. dakika Garnacho golüyle 1-0 öne geçti. 18. dakika da Bruno Fernandes çok uzaklardan Muslera’yı avladı. İlk yarı biterken Hakim ziyech 29. dakika da frikikten golü Galatasaray’ı maça tutundu.

İkinci yarı Kaan Ayhan’ın net pozisyonu kaçırmasıyla başlayan Galatasaray, 55. dakika da McTominay golüyle tekrar 2 farklı yeni duruma düştü.

Hakim ziyech’in 62. dakikasında müthiş frikiğiyle farkı 1’e indiren sarı kırmızılılar, 71. dakika da Kerem Aktürkoğlu’nun müthiş golüyle skoru 3-3’e getirmeyi başardı.

Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray bu beraberlikte 5 puana yükseldi. MANU 4 puanda kaldı. Galatasaray her ne olursa olsun Copenhagen’i deplasmanda yenerse tur atlayacak.