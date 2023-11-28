Lincoln Henrique sakatlığı tamamen atlattı

Basında Kadıköy 13 Mayıs 2024

Malumunuz Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, tekrar başkanlık için adaylığını açıkladı. 4 Haziran 2018 tarihinden bu yana başkan olan Ali Koç döneminde elle tutulur bir başarı yok. Aziz Yıldırım da bunu gözeterek başkanlığa aday oldu. İLGİLİ HABER Duman’ın “Erzurum’a Selam Söyle’nin ardından, “Kars’a Selam Söyle” kitabı yayınlandı Tekrar kazanır mı? Bilemem ama Fenerbahçe’nin artık başka yüzlere ihtiyacı var. Evet, […]