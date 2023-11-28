Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Hane başı 5000 TL ödenecek!

Son Dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş yaptığı açıklamada hane başına 5 bin TL yardım yapılacağını duyurdu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan yaptığı açıklamada hane başı 5000 TL ödeme yapılacağını duyurdu. İşte bakandan o açıklama!

Hande Başı 5000 TL ödeme!

Aile Bakanı Göktaş “Zongultan’ta ce Batman’da yaşanan sel felaketindne etkilenen hanelerimize 5000 TL ödeme yapacağız” açıklaması yaptı.

İşte o açıklama!

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Batman ve Zonguldak’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.

Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,

Batman’da 1.188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL

Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500.000 TL

Zonguldak Ereğli’de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık.

İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 Milyon 995 Bin TL’dir.

Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

7 Milyon 995 bin TL kaynak!

Batman ve Zongultak’ta yaşanan sel felakatiyle ilgili Bakanlık toplam 7 milyon 995 TL kaynak aktardığını dile getirdi. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza 5000 TL ödeme yapılacağını duyurdu.