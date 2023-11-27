O Bankadan Kart Sahiplerine 50000 TL Ödeme Yapılacak! Başvurularda Son 5 Gün

O Banka, tüm kart sahibi müşterilerine 50.000 TL’ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Üstelik kartın kredi kartı olmasına gerek yok! Banka, ATM kartı bulunan müşterilerine de 50 bin TL nakit ödeme gerçekleştirecek. Başvurularda son 5 gün! 5 gün içerisinde başvuran tüm banka müşterileri anında ve 3 ay geri ödemesiz 50.000 TL nakit ödemeden faydalanabilecek. Peki şartlar nelerdir? Hangi bankanın kampanyasıdır? Tüm detayları haberimizde sizler için hazırladık…

QNB Finansbank, bireysel ihtiyaçları bulunan müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılama noktasında dev gibi bir kredi kampanyasını duyurdu. QNB Finansbank’ın yeni kampanyası ile 50.000 TL’ye kadar anında kredi imkanı sağlanacak. Böylece QNB müşterileri acil nakit ihtiyaçlarını kolayca giderebilecek. Üstelik 3 ay geri ödemesiz ve düşük faiz avantajı da banka tarafından müşterilerine sağlanacak. QNB Finansbank, şubeye gitmeden dahi kolayca kredi başvurusu yapılmasına da imkan sağlıyor. Sadece QNB Banka kartı sahibi olmak yeterli! Şimdi binlerce vatandaş QNB 50 bin Tl kredi kampanyasının detaylarını araştırıyor. Muhteşem kampanyanın tüm detaylarını ve başvuru şartlarını haberimizin devamında sizler için hazırladık:

QNB Finansbank, güçlü ekonomik destek ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle, müşterilerine kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Acil nakit ihtiyacı çeken QNB müşterileri, şubeye dahi gitmeden yapacakları kolay kredi başvurusu ile anında 50.000 TL nakit ödeme alabiliyor. Hem zam kaybı olmadan hem de en az masrafla 50.000 TL nakit kredi imkanı sunuluyor.

QNB Finansbank, emekli vatandaşlara özel fırsatlar sunarak maaş hesabı üzerinden yapılan başvuruları aynı gün içinde işleme alıyor. Bu hızlı işlem sayesinde, emekli müşteriler ihtiyaçlarına anında çözüm buluyorlar. Finansal güvenceyi sağlamak artık QNB Finans ile çok daha kolay.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurular, müşterilere zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor. Gelişmiş online başvuru sistemi sayesinde, kredi talebinizi kolayca iletebilir, başvuru sonucunu anında öğrenebilirsiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

QNB Finansbank 50.000 TL, 3 ay faizsiz ve %3,19 faiz oranlı kredisine başvurular QNB Finansbank mobil, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yahut şubelere müracaat ederek veya da SMS bankacılığı ile kolayca gerçekleştirilebiliyor. Detaylı bilgi QNB Finansbank resmi internet adresinde yer almaktadır.