Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

O Bankadan Kart Sahiplerine 50000 TL Ödeme Yapılacak! Başvurularda Son 5 Gün

Yayınlanma:
ABONE OL

O Banka, tüm kart sahibi müşterilerine 50.000 TL’ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Üstelik kartın kredi kartı olmasına gerek yok! Banka, ATM kartı bulunan müşterilerine de 50 bin TL nakit ödeme gerçekleştirecek. Başvurularda son 5 gün! 5 gün içerisinde başvuran tüm banka müşterileri anında ve 3 ay geri ödemesiz 50.000 TL nakit ödemeden faydalanabilecek. Peki şartlar nelerdir? Hangi bankanın kampanyasıdır? Tüm detayları haberimizde sizler için hazırladık…

QNB Finansbank, bireysel ihtiyaçları bulunan müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılama noktasında dev gibi bir kredi kampanyasını duyurdu. QNB Finansbank’ın yeni kampanyası ile 50.000 TL’ye kadar anında kredi imkanı sağlanacak. Böylece QNB müşterileri acil nakit ihtiyaçlarını kolayca giderebilecek. Üstelik 3 ay geri ödemesiz ve düşük faiz avantajı da banka tarafından müşterilerine sağlanacak. QNB Finansbank, şubeye gitmeden dahi kolayca kredi başvurusu yapılmasına da imkan sağlıyor. Sadece QNB Banka kartı sahibi olmak yeterli! Şimdi binlerce vatandaş QNB 50 bin Tl kredi kampanyasının detaylarını araştırıyor. Muhteşem kampanyanın tüm detaylarını ve başvuru şartlarını haberimizin devamında sizler için hazırladık:

QNB Finansbank, güçlü ekonomik destek ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle, müşterilerine kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Acil nakit ihtiyacı çeken QNB müşterileri, şubeye dahi gitmeden yapacakları kolay kredi başvurusu ile anında 50.000 TL nakit ödeme alabiliyor. Hem zam kaybı olmadan hem de en az masrafla 50.000 TL nakit kredi imkanı sunuluyor.

İLGİLİ HABER 4.716 TL taksitle 600.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası kredi vanalarını açtı! Oluk oluk akıyor

QNB Finansbank, emekli vatandaşlara özel fırsatlar sunarak maaş hesabı üzerinden yapılan başvuruları aynı gün içinde işleme alıyor. Bu hızlı işlem sayesinde, emekli müşteriler ihtiyaçlarına anında çözüm buluyorlar. Finansal güvenceyi sağlamak artık QNB Finans ile çok daha kolay.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurular, müşterilere zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor. Gelişmiş online başvuru sistemi sayesinde, kredi talebinizi kolayca iletebilir, başvuru sonucunu anında öğrenebilirsiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

QNB Finansbank 50.000 TL, 3 ay faizsiz ve %3,19 faiz oranlı kredisine başvurular QNB Finansbank mobil, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yahut şubelere müracaat ederek veya da SMS bankacılığı ile kolayca gerçekleştirilebiliyor. Detaylı bilgi QNB Finansbank resmi internet adresinde yer almaktadır.

author avatar
berkay
See Full Bio

İlgili Haberler

Ekonomi
05 Mart 2024
Emeklilere bu ay ara ek zam! Emekli yılına mahsus 4.500 TL seyyanen seçim zammı formülü

Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca emekli vatandaş, sabah saatlerinde müjdeli bir haberle güne başladı. 16 milyon emekli vatandaşa yönelik, yerel seçimler öncesinde yeni zam haberleri duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki 4A, 4B (eski adıyla Bağ-Kur) ve 4C (memur emeklileri) dahil olmak üzere tüm emeklilere, Mart ayında uygulanacak ek zam müjdeleri geldi. 2024: Emekliler Yılı […]

Ekonomi
05 Mart 2024
Bundan daha ucuzu yok! Türkiye’ye geliyor: İşte 485 bin TL’lik şık Chery icar 03 peynir ekmek gibi satar

Türkiye otomobil pazarı, son dakika gelişmeleriyle dikkat çeken bir yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Çin’in önde gelen otomobil üreticilerinden Chery, yeni modeli iCar 03 SUV ile otomobil severlere müjdeli bir haber veriyor. Bu yeni model, hem tasarımı hem de teknolojisi ile dikkat çekiyor ve kısa sürede Türkiye’de otomobil meraklılarıyla buluşmayı bekliyor. Chery’den Yeni Bir Yıldız Doğuyor: […]

Ekonomi
05 Mart 2024
1997-1998 arası sigortalı olanlara son dakika! 44-45 yaşında erken emeklilik talih kuşu

Türkiye’nin emeklilik sistemine yönelik en yeni düzenlemeleri, birçok vatandaşın erken emeklilik hayallerine ışık tutuyor. Meclisten gelen son haberlere göre, ilk işe giriş tarihi 1997 ve 2008 arasında olan vatandaşlara 44-45 yaşında erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu önemli gelişme, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için büyük bir müjde olarak kabul ediliyor. Mevcut Durum ve Geçmişteki Yasal […]

Ekonomi
05 Mart 2024
Parasız kalana hızır gibi yetişti: 125.000 TL acil destek kredisi! Vakıfbank bu şarta uyana anında veriyor

Türkiye’de finansal zorluklar içinde bulunan vatandaşlara yönelik Vakıfbank tarafından başlatılan yeni kampanya, acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için hızlı ve pratik bir çözüm sunuyor. Bu yenilikçi hizmet ile müşteriler, tek bir SMS ile kolayca 125 bin TL’ye kadar kredi talebinde bulunabiliyor. Bu kampanya, özellikle maddi sıkıntılarla başa çıkmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak […]

İstanbul’da hissedilen deprem sonrası garip detay: ” Olmaması enteresan”

YAŞAR KEMAL

YAŞAR KEMAL

Prof. Dr. Naci Görür kara haberi tez söyledi! O illerde ortalık karıştı: ‘7 üzeri deprem’ uyarısı yaptı

Doğalgaza artık para ödemeyeceksiniz! Yeni ısınma yöntemi hayrete düşürdü

Mart 2024 BMW Fiyat Listesi baştan çıkardı: 1-2-3-4-5, M, X ve i Serisi Yeni Fiyatlar Bomba