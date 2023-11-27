Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Magazin

Gökçe Akyıldız Sofya karakteriyle Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde!

Yayınlanma:
ABONE OL

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine beklenen karakter girdi. Yeni sezonda bir çok teklifi reteden Gökçe Akyıldız yeni dizisinde göründü. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizine katılan Gökçe Akyıldız, Sofya karakteriyle diziye dahil oldu!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Gökçe Akyıldız katıldı!

İLGİLİ HABER Survivor Nagihan’ın son durumu: Acun Ilıcalı açıkladı! Nagihan geri dönecek mi?

Kadrosunda Uğur Güneş ve Mehmet Ali Nuroğlu’nun yer aldığı Kudüs Fatihi Eyyubi dizisine ekranların aranan yüzü Gökçe Akyıldız katıldı. Gökçe Akyıldız, Kudüs Fatihi dizisinde Sofya karakterine hayat verecek. Sezonun en iddialı dizisine başrol oyuncusu olarak katılan Gökçe Akyıldız’ın hayranlarında mutlu oldu.

Gökçe Akyıldız kimdir?

1992 Sinop doğumlu güzel oyuncu Gökçe Akyıldız TRT 1 ekranlarında yeni diziyle ekranlara döndü. 2002 yılında başlayan Bir Tutam Baharat dizisi sonrası 3 sezon Kırgın Çicekler dizisinde başrol oynayan oyuncu, Elkızı ve Seni KAlbime Sakladım dizileriyle ekranlarda boy göstermişti.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Sofya karakteriyle ekranlara döndü.

author avatar
berkay
See Full Bio

İlgili Haberler

Magazin
26 Şubat 2024
Tolga Savacı ölüm nedeni şoke etti! Tolga Savacı kaç yaşındaydı, son hali

Tolga Savacı ölüm nedeni nedir? Türk dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Tolga Savacı’nın vefat haberi, hayranlarını ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Savacı, Türk sineması ve televizyonunun unutulmaz yüzlerinden biri olarak hafızalarda yer etmişti. Bu yazıda, Tolga Savacı’nın hayatına dair önemli bilgileri ve […]

Magazin
22 Şubat 2024
Jet Sosyete’nin İlayda’sı Deniz Cengiz kimdir, sosyal medyayı karıştırdı! Ara sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı

Deniz Cengiz, “Jet Sosyete” dizisindeki unutulmaz performansı ile gündemdeki yerini korurken, son açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Gülse Birsel’in yarattığı ve büyük bir beğeni toplayan dizide “İlayda Çıkrıkçıoğlu” karakterine hayat veren Cengiz, Tuluğ Özlü’nün sunduğu “Umarım Annem Dinlemez” podcast’ine konuk olarak, yaşadığı bir anıyı paylaştı. Deniz Cengiz’in anlattığı bu özel hikaye, dinleyiciler arasında ve sosyal […]

Magazin
20 Şubat 2024
Diriliş Ertuğrul’un yerini kapacak dizi belli oldu! 6 yıl sonra böylesini ilk kez yapacaklar

Diriliş Ertuğrul’dan yıllar sonra ilk kez Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Osmanlı tarihine ışık tutan başarılı dizilerin ardından, izleyicilerin uzun bir bekleyişin ardından “Mehmed: Fetihler Sultanı” ekranlara geliyor. Fatih Sultan Mehmed’in hayatına odaklanacak olan dizi, aynı zamanda İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari’nin yaşamına da dokunacak. “Kapıları açılacak çağlar için bismillah!” sloganıyla […]

Magazin
15 Şubat 2024
9 Yıllık Komanın Ardından Kenan Işık’tan Müjdeli Haber! Görüntüleri Ortaya Çıktı!

9 yıldır komada olan usta oyuncu Kenan Işık’tan mucize haber geldi! Işık’ın iyileştiği ve ailesiyle birlikte olduğu fotoğrafları ortaya çıktı. Türkiye’nin sevilen sunucu ve oyuncusu Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği kaza sonucu 9 yıldır bitkisel hayatta. Ailesi ve yakın dostları tarafından özenle bakılan Işık’ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Türk televizyon tarihinin sevilen […]

4.716 TL taksitle 600.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası kredi vanalarını açtı! Oluk oluk akıyor

Emeklilere bu ay ara ek zam! Emekli yılına mahsus 4.500 TL seyyanen seçim zammı formülü

Bundan daha ucuzu yok! Türkiye’ye geliyor: İşte 485 bin TL’lik şık Chery icar 03 peynir ekmek gibi satar

1997-1998 arası sigortalı olanlara son dakika! 44-45 yaşında erken emeklilik talih kuşu

İstanbul’da hissedilen deprem sonrası garip detay: ” Olmaması enteresan”