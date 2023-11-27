Gökçe Akyıldız Sofya karakteriyle Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine beklenen karakter girdi. Yeni sezonda bir çok teklifi reteden Gökçe Akyıldız yeni dizisinde göründü. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizine katılan Gökçe Akyıldız, Sofya karakteriyle diziye dahil oldu!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Gökçe Akyıldız katıldı!

Kadrosunda Uğur Güneş ve Mehmet Ali Nuroğlu’nun yer aldığı Kudüs Fatihi Eyyubi dizisine ekranların aranan yüzü Gökçe Akyıldız katıldı. Gökçe Akyıldız, Kudüs Fatihi dizisinde Sofya karakterine hayat verecek. Sezonun en iddialı dizisine başrol oyuncusu olarak katılan Gökçe Akyıldız’ın hayranlarında mutlu oldu.

Gökçe Akyıldız kimdir?

1992 Sinop doğumlu güzel oyuncu Gökçe Akyıldız TRT 1 ekranlarında yeni diziyle ekranlara döndü. 2002 yılında başlayan Bir Tutam Baharat dizisi sonrası 3 sezon Kırgın Çicekler dizisinde başrol oynayan oyuncu, Elkızı ve Seni KAlbime Sakladım dizileriyle ekranlarda boy göstermişti.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Sofya karakteriyle ekranlara döndü.