SGK Girişi olanlar dikkat! Tamamen değişiyor

1999 öncesi ve 2000 sonrasına Kademeli Emeklilikle önemli değişiklikler geliyor. Milyonlarca vatandaşın Kademeli Emeklilik şart açıklaması sonrası vatandaşlara güzel haberin gelmesi yakın. Hem torba yasaya eklenen hem CHP’nin kanun teklifiyle Kademeli emeklilik için devam adımlar atılıyor.

SGK girişi tarihi 9 Eylül 1999 olanların 2041 yılında 17 yıl sonra emekliliğe hak kazanması, 8 eylül 1999 olanların ise 2024 yılında emekli olması başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hem AK Parti, MHP, İyi Parti ve CHP milletvekillerini rahatsız etmişti. Çareyi torba yasaya Kademeli Emeklilik getirelim şartıyla getiren hükümete desteği CHP vermişti. CHP’nin Kademeli Emeklilikte verdiği kanun teklifi Emeklilikte önemli değişikliklere götüreceğini ortaya çıkarttı.

Masada yer alan 23 Mayıs 2023 öncesi sigortalılar, 8 Eylül 1999 öncesi ve 30 Nisan 2008 arası Sigortalılar ile 30 Nisan 2008 sonrası sigorta girişliler ile ilgili farklı yaş ve prim ödeme koşulları farklıydı.

Kısmı Emeklilikte yeni düzenlemeler geliyor!

Emeklilik şartlarını daha esnek hale getirmek için 2036 sonrası emekliliklere 3 yıl yaş haddi eklenirken, Kısmi Emeklilik bir nevi sunulmuştu. Yeni sistemde 25 yıl sigortalılık şartının da kaldırılmasıyla Kademeli Emeklilik resmileşmiş ancak yine de emeklilik yaşlarında oynama olmamıştı.

Ancak Kademeli Emeklilikte yaş ve prim gün sayılarıyla işe giriş tarihine göre kısmi Erken Emeklilik mümkün olması planlanıyor.

Bununla ilgili ilk adım CHP’den geldi. CHP, EYT kapsamına girmeyen 08.09.1999 öncesi için bir adım attı. Erkeklerde 17, kadınlarda 20 yıl beklemek zorunda kalmadan Emeklilikte kademe çağrısı yapan CHP, Emeklilikte Adalet Derneği üyeleriyle birlikte kademeyi düşürmek istediğini ifade etti.

CHP kanun teklifi eksik mi verdi?

CHP kanun teklifinde bir hata gözden kaçmadı. Bu sefer 1998 ve 1999 yılına Emeklilik hakkı verilecekti. Bu sefer 15 yıl 1997 ve öncesi beklemek zorunda kalacaktı. SGK uzmanı Özgür Erdursun da CHP’nin yasa teklifini hatalı olduğunu savunarak yeni bir kanun teklifi sunulmasını önerdi.

Başta CHP başkanı Özgür Özel ve Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcısı Suat Kılıç’ın EYT emeklilik düzenlemesinde kademeli emeklilik en doğru şekilde TBMM başkanlığına sunulması gerektiğini söylerek bir daha böyle bir hata yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Yeni Torba yasada Kademeli Emeklilikle ilgili dev bir adım atılacağı gelen bilgiler arasında ve vatandaşlar torba yasayı dört gözle bekliyor.