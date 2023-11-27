SGK düğmeye bastı: Faiziyle birlikte geri ödeme almaya başladı!

SGK tarafından kurumu zarara uğratan kişilerin tek tek tespit edildiği ve faiziyle birlikte geri ödeme alınmaya başladığı açıklandı. İhbar üzerine harekete geçen SGK ekipleri hesabınızdaki parayı çekme hakkına sahip bulunuyor. SGK’yı zarara uğratan kişilerden yüklü faiz alınıyor. Peki, SGK hangi durumlarda geri ödeme alıyor? İşte detaylar…

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuz şartlar vatandaşların yanlış yollara sapmasına neden oluyor. SGK’dan ölüm aylığı almak isteyen vatandaşların sahte boşanma yoluna gittiği yönündeki ihbarların sayısı her geçen gün artıyor. İhbar ve şikayetleri değerlendiren SGK harekete geçti. Ölüm aylığı alan vatandaşlarla ilgili yeni bir inceleme çalışması başlatıldığı duyurdu. Haksız yere ölüm aylığı aldığı tespit edilen vatandaşlar hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, ölüm aylığı ödemeleri faiziyle birlikte geri alınmaya başladı.

Ölüm Aylığı Alma Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı kişinin vefat etmesi halinde eşine, çocuklarına ve anne ile babasına ölüm aylığı bağlanmaktadır. Vefat eden sigortalının çocuklarına ölüm aylığı bağlanması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Cinsiyet, yaş, malul olma durumu, medeni hali ve öğrenim durumu gibi kıstaslar belirlenmiştir. Erkek çocuklar için ölüm aylığı alma şartı eğitim ve yaş kıstasına göre belirlenir. 25 yaşını doldurmamış erkek çocukların yükseköğrenim görme durumuna göre aylık bağlanır. 20 yaşını doldurmamışlarsa eğitim şartı ortaöğrenim ile sınırlı tutulur. 18 yaş altı içinse eğitim şartı aranmamaktadır. Kız çocukları içinse ölüm aylığı şartları farklıdır. Kız çocuklarının sigortalı olmamaları ve bekar olmaları halinde ölüm aylığı bağlanır. Evlilik yapmaları halinde ise boşanma ile dul kalma şartı sunulmaktadır. Kız çocukları için eğitim ve yaş şartı aranmamaktadır. Vefat eden sigortalının eşinin ölüm aylığı alabilmesi için ölüm tarihinde yasal evlilik bağının bulunması gerekmektedir. Sigorta sahibi olmaması ve medeni durumunun dul olması gerekmektedir. Yeniden evlenmesi halinde eski eşinden dolayı ölüm aylığı alamaz.

Anlaşmalı Boşanma ile Ölüm Aylığı Alanlar Tespit Ediliyor

SGK tarafından sigortalı kişinin vefat etmesi halinde yakınlarına verilen ölüm aylığını almak için vatandaşlar tarafından takip edilen yöntemlerden biri ‘’anlaşmalı boşanma’’ oldu. Özellikle, anne veya babası vefat eden kadınların eğitim ile yaş şartı olmadığı için ölüm aylığı alma hakkının bulunması bu yöntemin kullanılmasında etkili oldu. Ölüm aylığı hakkından yararlanmak isteyen çiftlerin anlaşmalı şekilde boşandığı tespit edildi. Yasal olarak boşansalar dahi evlilik akdinin bozulmadığı ve çiftlerin aynı evde yaşamaya devam ettiği örneklerin sayısı arttı. SGK ihbar ve şikayetleri takip ederek haksız yere ölüm aylığı alan kişilerle ilgili inceleme çalışması başlattı. SGK İl Müdürlüklerine ve CİMER’e yapılan şikayetlerde haksız şekilde ölüm aylığı alan kişiler hakkında ihbarlar yer aldı.

Anlaşmalı Boşanma Davaları İncelemeye Alındı

SGK’nin ölüm aylığı inceleme çalışmalarının merkezinde anlaşmalı boşanma davaları yer aldı. Anlaşmalı boşanma davalarını inceleyen ekipler, ölüm aylığı alan kişilerin evlilik akdinin bozulmadığı örneklerle karşılaştı. Fiilen birlikte yaşamaya devam eden çiftlerin, ölüm aylığı alabilmek için anlaşmalı boşanma yolunu tercih ettiği görüldü. SGK ekipleri tarafından anlaşmalı şekilde boşanan, lakin fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilerle ilgili gelir kesintisi uygulanması için düğmeye basıldı. SGK sadece gelir kesintisi ile sınırlı kalmadı, aynı zamanda ölüm aylığı faizi içinde harekete geçti. 5510 sayılı kanunun 96’ıncı maddesinin devreye girdiği uygulama sonucu fiilen birlikte yaşayan kişiler hakkında işlem başlatma hakkı bulunuyor. İlgili kanuna göre SGK, faizi ile birlikte ödeme yaptığı miktarı tahsil etme hakkına sahip bulunuyor. Geri ödeme tahsilatı için en fazla son 10 yıllık dönem dikkate alınabiliyor. Ölüm aylığı faizi ise kanunu oranlara göre hesaplanıyor. SGK ekiplerinin haksız şekilde ölüm aylığı kesintisi yapması halinde ise vatandaşın mahkemeye gitme hakkı bulunuyor. İş Mahkemeleri tarafından ölüm aylığı kesinti davaları görülüyor.