2 Banka Emekliler için kesenin ağzını açtı! Rekor ödeme duyurusu

Milyonlarca emekli için ek ödemeler hayat kurtarıyor. Oldukça zor olan yaşam mücadelesinde Emeklilere gelen her ödeme büyük önem taşıyor. 2 Banka emeklilere rekor bir ödeme duyurusu yaptı. Özellikle Emekliler promosyonları bu doğrultuda hayat kurtarıyor. Emekliler için 2 banka rekor ödemesi duyurdu. Emeklilere 2 banka nefes olacak o ödemeler için açıklama yaptı.

Yapı Kredi bankası emekli promosyonunu güncelledi!

Bankalar müşteri sayısı artırmak için promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon savaşında kazanan Emekliler oluyor. Emeklilere yapılacak Kasım ayı promosyon kampanyasında Yapı Kredi bankası atak yaptı. Yapı Kredi bankası güncel emekli promosyon duyurusu şu şekilde;

30 Kasım 2023 tarihine kadar SGK emekli aylığını getiren kişilere 10000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu. Emekli promosyonuna ek koşul olmadan;

3499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3500 TL

3500 TL – 7499 TL arasındaysa 5250 TL

7500 TL – 9999 TL arasındaysa 6750 TL

10 bin TL üzerindeyse 7500 TL nakit promosyon ödenir.

Ancak ek ödül Taahhütnamesi imzalayan Emeklilere 60 gün içerisinde 2 yeni fatura ödeme talimatına 500 TL ek nakit ödül ödenir. Ayrıca Emekliye 2000 TL’ye kadar 0 faizle esnek hesap limitinden faydalanabilir. Böylelikle Emekliler 2500 TL ek ödeme alarak 10.000 TL kadar promosyon ödemesi alabilir.

İNG Bank Emekli promosyonunu güncelledi!

En çok ödeme yapan bankalar arasında yer alan İNG Bankası, Emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Kasım ayında İNG bankasına maaşını taşıyanlara 8500 TL ile 12500 TL arasında İNG bank ödeme yapmaktadır.

Emekli maaşı en düşük emekliye 5100 TL ile 8500 TL Emekli promosyon ödemesi İNG Bank tarafından yapılıyor. Ancak kasım ayına özel Emekli promosyonu 12500 TL çıkartmak mümkün.

İNG Bank 8500 TL promosyon ödemesine ek, otomatik fatura talimatı veren emekliye 4000 TL’ye kadar nakit ödeme sağlayacak. Toplam 12500 TL İNG Bank emekli promosyonu almak mümkün olacak.

Kasım ayında Yapı Kredi ve İNG bankası emekli promosyonlarını güncellemesi büyük bir sevinç yaratırken, Emekliler Ocak ayı itibariyle Promosyon ödemelerinde dev artışlar da sağlayacak. Maaşlara gelecek zamla birlikte Emekli prosmoyonlarına bir kez daha zam gelmesi bekleniyor.