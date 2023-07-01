Fatih Erbakan’dan hükümete çağrı: ‘Emeklilerimize de refah payı istiyoruz!

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, “Emeklilerimize de refah payının verilmesi ve insanca yaşayabilecekleri asgari şartların sağlanması milyonlarca emeklimizin ve ailelerinin haklı beklentisidir.” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak memurların enflasyona ezdirilmemesi amacıyla yapılanları desteklediklerini, emeklilerin karşı karşıya bırakıldıkları duruma ise dikkat çektiklerini belirtti.

‘Emeklimiz enflasyona ezdirilmemelidir’

Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Memurlarımıza yapılacak zam oranını netleştiren yasa teklifinde emeklilere ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almaması, bu vefakâr, cefakâr, emektar insanlarımızı ziyadesiyle üzmüştür. Alacakları zam için günlerdir TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekleyen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize sadece yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecektir. Bu artışın sadece kök aylıklara uygulanacak olması da işin başka sıkıntılı tarafıdır. Milyonlarca emeklimizin bu yıl da açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesi büyük hata olacaktır. Memurlarımıza yapılan seyyanen zam, milyonlarca memur emeklilerini maalesef kapsamamaktadır.”

‘Açlık sınırının altındaki emeklimize de seyyanen zam verilmelidir’

Açlık sınırının altında yaşayan emeklilerin de, tıpkı memurlar gibi seyyanen zammı hak ettiğinin altını çizen Erbakan, “Emeklilerimiz ayrımcılığa uğramayı ise hiç hak etmemektedir. Yeniden Refah Partisi olarak hükümetimize;

1. Emeklilerimize tıpkı memurlara verildiği gibi refah payının verilmesi,

2. İntibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıklarının giderilmesi, bu konuda da haksızlığın sona erdirilmesi,

3. Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce çıkarılması için çağrıda bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

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