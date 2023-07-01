TOGG, TBB’nin Yeni Hizmet Aracı Olarak Kullanılacak

Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla ürettiği elektrikli ve sıfır karbon emisyonlu aracı TOGG, Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) yeni hizmet aracı olarak kullanılacak.

Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarıyla ürettiği TOGG’un T10X modeli, Türkiye Belediyeler Birliğinin Ankara’daki hizmet binasına getirildi. Yeni hizmet aracı olarak kullanılacak TOGG, “Anadolu Ateşi” adı verilen kırmızı renkte tercih edildi. Bursa’nın Gemlik ilçesindeki otomobil fabrikasında üretilen ve sıfır karbon emisyonuna sahip olan elektrikli araca ayrıca, TBB’nin hizmet binasındaki güneş panelleriyle üretilen elektrik güç verecek. Araç filosuna dâhil edilen aracın, plakası da dikkat çekti. Türkiye Belediyeler Birliğinin baş harflerini taşıyan aracın plakası, Türkiye’nin 81 ilindeki bin 391 belediyeyi çağrıştıracak şekilde “06 TBB 81” olarak belirlendi.

Dr. Baraçlı: “Sürdürülebilir şehirler yolculuğumuza eşlik edecek.”

Yeni hizmet aracını teslim alan ve incelemelerde bulunan TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, iklim değişikliğiyle mücadele için elektrikli araçların yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi. TOGG’un devrim niteliğinde teknolojileri barındırdığını vurgulayan Baraçlı, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu, ülkemizin endüstriyel gücü ve mühendislerimizin başarısı sayesinde sürdürülebilir gelecek için TOGG ile birlikte yeni bir dönemin kapısı aralandı.” dedi. Yerel yönetimlerin tüm hizmet sahalarında fosil yakıtlardan, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmesiyle ilgili birçok projenin yürütüldüğüne değinen Baraçlı, TOGG’un sürdürülebilir şehirler yolculuğuna ivme kazandıracağını belirtti.

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