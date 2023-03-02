İBB’nin Yeni Taksilerinde, İngilizce Bilmeyen Direksiyona Geçemeyecek

İBB’nin önerisiyle UKOME’de minibüsten dönüşümü kabul edilen yeni taksiler için eğitimler başladı. 8+1 taksilerde çalışmak isteyenler için düzenlenen eğitimlere darp, taciz, yol ve güzergah seçme gibi davranışlar nedeniyle yaptırım almamış kişiler katılabilecek. Sürücüler iletişim, güvenli sürüş, şehir bilgisi, ilk yardım ve temel İngilizceyi içeren eğitimler alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından UKOME gündemine getirilerek dolmuş ve minibüsten 8+1 yolcu kapasiteli taksiye dönüşen araçlar için eğitimler başladı. Taksilerde şoför olmak isteyenler için katılımın zorunlu olduğu eğitimler, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenleniyor. Toplu ulaşım kültürünü gelişimi için şoförler, kusurlu davranış sergilememiş adaylar arasından seçiliyor. İBB Ulaşım Akademi kapsamındaki eğitimlerde şoförlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini geliştirmeye dönük programlar düzenleniyor.

YAPTIRIM ALMAMIŞ SÜRÜCÜLER GÖREV YAPACAK

Dönüşümü gerçekleştirilen taksilerde geçmişinde kusurlu davranış bulunmayan sürücüler görev yapacak. Eğitime başvurabilecek kişiler; darp, taciz, yolcu/güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında herhangi bir yaptırıma uğramamış sürücülerden seçilecek.

İKİ HAFTALIK PROGRAM

Taksilerde şoför olmak isteyenler için 2 haftalık eğitim programı düzenlenecek. Sürücüler 13-24 Mart tarihleri arasında şu başlıklarda eğitim alacak: