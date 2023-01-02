Türkiye’nin geleceği için KIZLAR BİR ADIM ÖNE!

Türkiye’nin en büyük online topluluk platformu KızlarSoruyor, sosyal sorumluluk projesinde eski bir soruna eğiliyor. Başta eğitim ve iş hayatı olmak üzere pek çok alanda yeterince kendini gösterememiş kadınları, ”Kızlar Bir Adım Öne” diyerek, bir adım öne çıkmaya davet ediyor.

Kızlar Bir Adım Öne projesi, KızlarSoruyor platformunu kullanarak, kadınlara istedikleri her alanda başarılı olabilecekleri inancını aşılamak için çalışıyor, bunun için de ilham veren hikayeleri öne çıkarmayı tercih ediyor.

Eğitimini sürdürmek, kendini daha da geliştirmek, kariyerinde ilerlemek için çeşitli alanlarda üreten, çabalayan, emek veren kadınlara yol göstermek, ilham vermek için Kızlar Bir Adım Öne!

Projeye “kadınların başaramayacağı düşünülen” çeşitli işlerden yüzünün akı ile çıkmış kadınlar dahil oluyor, deneyimlerini paylaşarak genç kızlara örnek oluyor, yol gösteriyor.

Kızlar Bir Adım Öne’nin arkasında, büyük bir ekip çalışması var. Kampanyanın kalbini oluşturan KızlarSoruyor ekibi, uzun zamandır bu proje için gönüllü çalışıyor ve planlarını, başarıyı uzun vadede sürdürmek üzerine yapıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde yaklaşık 2,5 milyon kişiye ulaşan projede toplamda 30 binin üzerinde içerik paylaşımı sağlandı.

Proje ekibi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl kadar önce açtığı yoldan ilerliyor.

“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.”

Kızlar Bir Adım Öne sosyal sorumluluk kampanyası ekibi, Atatürk’ün tespitinin bugün de geçerli olduğunun altını çiziyor ve ekliyor, “Daha alacak çok yolumuz var!”. Ekip, ortak amaç için bir araya gelmiş toplulukları buluşturup, ilham olmaya gönüllü oluyor.