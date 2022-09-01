KÜÇÜK BİLİM İNSANLARINDAN BÜYÜK İCAT

Türkiye’nin sevilen çizgi film kahramanı Niloya, yeni maceralarını 5 milyona yaklaşan abone sayısı ile YouTube kanalından minik dostlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Niloya ve arkadaşları, 10 Eylül cumartesi günü saat 09.00’da yayınlanacak “Küçük Bilim İnsanları” bölümü ile sevenlerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Çizgi kahramanlar, yeni hikayesinde hem hayal gücümüzde yaratıcı keşiflerin saklı olduğuna dikkat çekiyor hem de bilimin hayatımıza sağladığı faydaları izleyenlere aktarıyor.

7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanan Niloya, mutluluk dünyasının kapılarını açtığı 5 milyon abone sayısına yaklaşan YouTube kanalında her hafta izleyicileri yeni bir maceraya çıkarmaya devam ediyor. Trafik ve ilk yardım kurallarından tarımsal faaliyetlere, temizliğin öneminden sağlıklı beslenmeye kadar eğitici ve öğretici içeriklerle her bölümde bambaşka bir hikâyeyi minik izleyicileri ile buluşturuyor.

Onlar Küçük Ama İcatları Büyük

Niloya ve Tospik, nehir kenarında oyun oynayıp keyifli vakit geçirirken arkadaşları Mine ile karşılaşırlar. Mine masa başında deney tüpleriyle oynamaktadır. O artık bir bilim çocuğudur. Harika buluşlar yaparak köylerini değiştirecektir ama nereden başlamalıdır? Ne icat etmelidir? Bilim insanı olma fikri Niloya’yı da çok heyecanlandırır ve arkadaşına yardım etmeye karar verir. O da artık bilim çocuğu olmuştur. Birlikte icat peşine düşerler. Yaşları küçük ama hayalleri çok büyüktür. Sonunda çiçekleri otomatik olarak sulayan faydalı ve eğlenceli bir makine yaparlar. İcat ettikleri makine, başta çiçek sularken zorlanan babaannesi olmak üzere tüm büyüklerinin hoşuna gider ve makineyi kullanmaya başlarlar.