YKS TERCİHLERİNDE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK

İBB, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihlerinde (YKS) en doğru kararı vermek isteyen gençlerin yanında olacak. 20 Temmuz’dan itibaren İstanbul’un 22 meydanında kurulan tercih platformları ve gezici mobil araçla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Meydanlara gelemeyenler için Alo 153 hattı da tercih yapmak isteyen gençlere rehber olacak.

Üniversiteli adaylarının 18 – 19 Haziran’da yapılan YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih heyecanı da başladı. Yüz binlerce genç, geleceklerini inşa edecekleri mesleklerin ilk adımı olan üniversite eğitimi için tercih yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri ile üniversite seçimi konusunda 20 Temmuz’dan itibaren İstanbul’un meydanlarında gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

22 MEYDANDA GENÇLERE DESTEK

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verecek olan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri YKS’ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlayacak. İstanbul’un 22 meydanında kurulan merkezlerde, gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için destek olunacak.

125 KİŞİLİK REHBER VE UZMAN KADROSU

İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezlerinde bu dönem 60 rehber ve 65 uzman olmak üzere 125 kişilik ekip görev yapacak. Sorumlu personel her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında gençlere danışmanlık yapacak. Sabit hizmet noktalarının yanında bir mobil Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi de ihtiyaç duyulan alanlara giderek gençlere destek olacak.

İstanbul’da meydanlara gelemeyenler İBB’nin Çözüm Merkezi’ni arayarak destek alabilecek, 0212 153 00 00 numaralı telefonla da Türkiye’nin her yerinden İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ne ulaşabilecek. Engel, hastalık veya herhangi bir nedenle meydanlara erişmeyenler de Alo 153’ü arayarak destek alabilecek. Gerekli durumlarda İBB ekiplerinin evlerine gelerek kendilerine yüz yüze destek vermelerini de talep edebilecek. Ayrıca tüm adaylar tercih.ibb.istanbul adresinde yer alan tercih sistemini kullanarak listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM’nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecekler.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 22 binden fazla gencin destek aldığı İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nin bu tercih döneminde bulunduğu noktalar ise şunlar:

Avrupa Yakası

Aksaray Meydanı

Bağcılar Meydanı

Bakırköy Meydanı

Beylikdüzü Meydanı

Beşiktaş Meydanı

Esenler Meydanı

Esenyurt Meydanı

Gaziosmanpaşa Meydanı

Sultangazi Meydanı

Şirinevler Meydanı

Şişli Meydanı

Taksim Meydanı

Silivri Meydanı

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