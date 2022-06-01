Harran İstanbul’da, Şanlıurfa Tanıtım Günlerinde

Dünyanın ilk bilim merkezlerinden biri olan ve Dünyada kurulan ilk üniversitenin olduğu medeniyet şehri Şanlıurfa’nın Harran ilçesi, İstanbul Yenikapı’da düzenlenen “Şanlıurfa Tanıtım Günleri”ne katıldı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Harran Belediyesi standının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Şanlıurfa’nın yöresel lezzetleri ve kültürü “Şanlıurfa Tanıtım Günleri” ile İstanbul’a taşındı. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin beğenisini toplayan kadim kent, birbirinden renkli etkinlikleriyle İstanbul’a taşındı.

Özyavuz: #Görmelisin Harran’ı

Yenikapı’da düzenlenen “Şanlıurfa Tanıtım Günleri”nin açılışını Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, Şanlıurfalılar ve çok sayıda vatandaş birlikte yaptı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, “Şanlıurfa Tanıtım Günleri, Yeni kapı etkinlik alanında tüm ihtişamıyla sürüyor… Harran’ımızı her anlamda tanıtmaya devam ediyoruz. Görmelisin Harran’ı etiketiyle herkesin sosyal medya paylaşımlarını bekliyoruz” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik 9-12 Haziran tarihleri arasında Yenikapı’da tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak.