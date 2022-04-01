KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN 6000 ÇOCUĞA HEDİYE KİTAP

Kadıköy Belediyesi 6 bin çocuğa kitap hediye ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında 6 bin çocuğa hediye kitap seti gönderen Kadıköy Belediyesi, yaşları 4 ile 13 arasında değişen çocukları kitapların sihirli dünyası ve Sait Faik Abasıyanık’tan Samed Bahrengi’ye, Behiç Ak’tan Müge İplikçi’ye kadar uzanan seçkin yazarlarla buluşturuyor.

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla 6 bin çocuğa hediye kitap seti göndermeye başladı. Yaşları 4 ile 13 arasında değişen Kadıköylü çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, onların kişisel gelişimlerini desteklemek, farklı kültür ve yaşantılarla tanışmasını sağlamak amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan kitap setinin içinde Türk ve yabancı yazarların kaleme aldığı romanlar, hikayeler ile birlikte boyama kitapları da yer alıyor. Ana sınıfı çocukları için etkinlik kitabının da bulunduğu hediye paketinde kuru boya seti ve oyun hamuru da bulunuyor.

Kadıköylü çocuklarla dağıtılan kitaplar arasında Sait Faik Abasıyanık’ın “Sait Faik Abasıyanık Seçme Hikayeler”, çocuk hikayeleri ve halk masalları yazarı Samed Bahrengi “Küçük Kara Balık”, Müge İplikçi’nin kaleme aldığı “Kömür Karası Çocuk” , Behiç Ak’ın “Çatıdaki Gezegen”, “Benim Bir Karışım”, “Kedi Adası” ile Adnan Binyazar “Atatürk Anlatıyor” gibi birbirinden güzel eserler bulunuyor.

ODABAŞI’NDAN MEKTUP

Hediye kitaplar gönderilen çocuklara bir mektup kaleme alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili kardeşim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. Yılını kutluyoruz. Bu özel gününü, bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Biliyorum ki, sevgiyle, bilimle, akılla yeniden yeşerecek yeniden şekillenecek Türkiye’nin ve güzel bir dünyanın temelini sen ve arkadaşların atacaksınız. Ve senden beklentimiz, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, yurduna tutkuyla bağlı bir yurttaş olarak yaşaman.

Gönderdiğim kitapları keyifle okuyacağını umuyorum. Bayramın kutlu, hedefin yüksek ve aydınlık olsun.

Ailene de selamlarımı ilet lütfen.”

YENİ KİTAP TALEPLERİ LİSTEYE EKLENİYOR

Diğer yandan Kadıköy Belediyesi’nin çağrı merkezine gelen yeni kitap istek talepleri de gönderilecek adres listesine ekleniyor. Kadıköy Belediyesi 23 Nisan’da kitap dağıtmaya ilk olarak geçen yıl başlamıştı.