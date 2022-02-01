İstanbul Oto Galericiler Yıkama ve Yağlamacılar Esnaf Odasında Doğukan Taşlıdağ Dönemi

İstanbul Oto Galericiler Yıkama ve Yağlamacılar Esnaf Odası Genel Kurul Toplantısı yapıldı, geçtiğimiz yıl vefat eden merhum Kenan Taşlıdağ’ın oğlu Doğukan Taşlıdağ ve yeni Yönetimi Kurulu Üyeleri tek listeyle katıldığı toplantıda üyelerin oylarıyla seçilerek üç yıl süreyle görev aldı.

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında açılış konuşmasını Doğukan Taşlıdağ yaptı.

Programın başında geçtiğimiz yıl vefat eden oda başkanı Kenan Taşlıdağ anısına hazırlanan anma videosunun gösterimi esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Divan Başkanlığını İstanbul Esnaf Odalar Birlik Başkanı Faik Yılmaz’ın yaptığı toplantıda Arnavutkoy Şoförler Oda Başkanı Divan Başkan Yardımcısı, İstanbul Esnaf Sanatkârlar Kredi Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Silahyurekli divan heyetini oluşturdular.

Toplantıya; Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Şoförler Oda Başkanı Cem Sert, Kartal Şoförler Oda Bsk. Fikret Çelik, İstanbul Servisçiler Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Kaya. Günhan Sinar Mustafa Uğur Gökhan Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Zeki Çelikel, İlçe Başkan Yardımcısı Levent Belge, Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gün, Maltepe Esnaf Odası Başkan Vekili Umut Ergin, Kartal Erzurumlular Vakıf Başkanı Öner Kalkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ataşehir Spor Kulüp Başkanı Serdar Uçar, Kartal Berberler Oda Başkanı Adem Etirli, Esvak Vakfı Müdürü Aziz Şentürk, Kapalı Çarşı Kredi Kooperatif Başkanı Hamit Çakır ve çok sayıda üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birlik beraberlik havasında gerçekleşen genel kurul toplantısında katılımcı üyeler yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik edip başarılar dilediler.

İşte Yeni Yönetim Kurulunu oluşturan isimler;

Doğukan Taşlıdağ, Dursun Kütük, Mustafa Cemal, Muammer Mehmet Erdinç, Esat Aymergen, Alper Konan, Cihan Hoşver, Murat Karakaya, Kadir Fettahoğlu, Mesut Oral, Sezer Kaplan,

Denetim Kurulu Üyeleri;

Taha Kara, Murat Ayvaoğlu, Mustafa Apaydın

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