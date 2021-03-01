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‘KURULUŞ OSMAN’ YOUTUBE’DA ABONE REKORU KIRDI


Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da sürdürüyor. ‘Kuruluş Osman’ın Youtube kanalı, 50’nci bölüm öncesinde üç milyon aboneye ulaşmayı başardı.

İZLEME SAYISI 1 MİLYARIN ÜZERİNDE

‘Kuruluş Osman’ üç milyon abone sayısına en kısa sürede erişen dizi kanalı oldu. Youtube’daki resmi kanalında 1 milyarın üzerinde izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında başı çekiyor. ‘Kuruluş Osman’ fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye’nin trend listelerinde yer alıyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

📆 16 Mart 2021 Salı 16:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 28 20 3 5 62 29 +33 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 29 19 4 6 58 23 +35 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 29 18 4 7 53 30 +23 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 29 15 7 7 35 29 +6 52 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 29 14 7 8 48 28 +20 49
6 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
7 Gaziantep 29 12 10 7 42 32 +10 46
8 Fatih Karagümrük 29 11 8 10 43 38 +5 41
9 Göztepe 29 10 9 10 40 36 +4 39
10 Sivasspor 28 8 13 7 32 32 0 37
11 Antalyaspor 29 7 15 7 26 35 -9 36
12 Konyaspor 28 8 9 11 34 35 -1 33
13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 -4 31
14 Çaykur Rizespor 28 7 10 11 32 44 -12 31
15 Kasımpaşa 29 8 7 14 32 45 -13 31
16 Kayserispor 28 8 7 13 22 35 -13 31
17 MKE Ankaragücü 28 8 5 15 34 45 -11 29
18 Başakşehir 29 7 8 14 32 48 -16 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 29 6 9 14 27 46 -19 27
20 Denizlispor 28 6 6 16 26 50 -24 24
21 Gençlerbirliği 28 6 6 16 24 50 -26 24

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