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Türkiye’nin Tek Buz Müzesi Erzurum’da Açılıyor


Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin sanata ve sanatçıya destek misyonunun gereği olarak projelendirdiği Ata Buz Müzesi 15 Temmuz’da kapılarını açıyor.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın girişimleri, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının(KUDAKA) desteğiyle yapımına başlanan ve 18 aylık çalışma sürecinin sonuna gelinenAta Buz Müzesi, Türkiye’nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor.

Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin, Türkiye’deki tek temsilcisi olan ve bu anlamda öncü bir kimlik edinen Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Ata Buz Müzesinde,-5 derece sıcaklığıyla 12 ay boyunca buzdan heykeller yapılabilecek ve sergilenecek. Müze içerisinde ayrıca 8 adet buz üretim makinesi, 16 adet buz kalıp makinesi, 400 m2’liksergi alanı veziyaretçilerin sosyalleşebileceği ve çay molası verebilecekleri bir yaşam alanı dayer alıyor.

15 Temmuz’da Hizmete Açılacak

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde açılışı yapılacak Ata Buz Müzesinde ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve çalışma ekibi günün anlam ve önemini yansıtacak“Maan-Ice” sergisini de ziyaretçileriyle buluşturacak.

15 Temmuz darbe girişiminde gösterilen direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde diri tutmak, kahraman şehitlerimizi yâdetmek ve verilen mücadeleyedikkat çekmek için hazırlananMaan-Icesergisi, buz malzeme ile üretilen eserleriziyaretçileriyle buluşturacak.

Galeri
📆 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor (X) 32 16 9 7 52 35 +17 57 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 31 16 5 10 53 40 +13 53 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 32 14 10 8 50 34 +16 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 32 14 9 9 57 35 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
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8 Gaziantep 31 10 11 10 45 47 -2 41
9 Antalyaspor 32 10 11 11 38 50 -12 41
10 Göztepe 32 10 9 13 40 45 -5 39
11 Kasımpaşa 31 10 6 15 46 54 -8 36
12 Gençlerbirliği 32 9 9 14 39 51 -12 36
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Çaykur Rizespor 31 9 5 17 34 52 -18 32
16 Kayserispor 31 8 7 16 38 68 -30 31 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 31 6 12 13 26 43 -17 30
18 MKE Ankaragücü 32 6 11 15 30 55 -25 29

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