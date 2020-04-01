Kadıköy Belediyesi Kaymakamlığın kararına tepki gösterdi

Kadıköy’de belediye tarafından başlatılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Kaymakamlık tarafından yasaklanması kararına, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Yapılan açıklama da;

Kamuoyuna Önemli Duyuru,

Kadıköy Belediyesi olarak hazırlıklarını tamamladığımız ve 100. yıla yakışır şekilde kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarımızı yaşanan salgın nedeniyle iptal etmiştik.

Ve fakat 23 Nisan’ın 100. yılında, hem Kadıköy halkını hem de Kadıköy sokaklarını bu kutlamalardan mahrum bırakamazdık.

Biz de hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hem de en kıymetlimiz olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış kutlamalarını bugün itibariyle başlattık.

Konuyla ilgili resmi makamlara bilgi vermemize ve görevli personel bilgilerini iletmemize rağmen, kutlamalarımız Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanarak, görevlilerimiz engellenmiş, en önemlisi Kadıköy halkı, kutlamalardan mahrum bırakılmıştır.

Mülki idarenin, bu kararı hangi refleksle aldığı bizce malum. Ama, bu zor günlerde, birazcık da olsa yüzlerini güldürmeyi başardığımız çocuklara ve Kadıköy halkına nasıl bir gerekçe sunacaklarını merak etmekteyiz.

Kadıköy Kaymakamlığı’nın almış olduğu bu kararla, bugün başlattığımız bütün etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldığımızı duyuruyor, bu anlayışı ve kararı kamuoyunun takdirine bıraktığımızı, ilan ediyoruz.

Ulusal egemenliğimizi kutlamamıza kimse engel olamayacak.

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