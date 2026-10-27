Hurda Fiyatları 2026: Evdeki Hurdanın Değeri Nasıl Hesaplanır?

Tadilat, taşınma ya da apartman yenilemesi sırasında ortaya çıkan eski bakır borular, kablolar, radyatörler ve musluklar çoğu zaman çöpe gidecek malzeme gibi görülür. Oysa bunların önemli bir kısmı değerli hurda metaldir. Kadıköy’de olduğu gibi binaların yaşlandığı ve sık yenilendiği semtlerde bu hurdanın doğru değerlendirilmesi, hane ve apartman bütçesine küçümsenmeyecek bir katkı sağlayabilir.

Hurda tutarı nasıl hesaplanır?

Hesap aslında basittir: her hurda türünün net kilosu, o türün güncel kilo fiyatıyla çarpılır. Önemli olan, her türü kendi satırından hesaplamaktır. Güncel kilo fiyatlarını metal türlerine göre hurda fiyatları listesinden görmek mümkün.

Örnek vermek gerekirse; elinizde bir miktar demir ile birkaç kilo bakır boru varsa iki ayrı hesap yapılır. Demir, demir fiyatından; bakır, bakır fiyatından hesaplanır. Bu hurdalar karışık teslim edildiğinde ise tamamı en düşük kalemden tartılabilir. Bu yüzden ayırmak, doğrudan kazanç demektir.

Evde en çok hangi hurdalar çıkar?

– Bakır tesisat boruları: Hurda metaller içinde kilosu en yüksek olanlardandır.

– Elektrik kabloları: Bakır oranına göre fiyatlanır; kalın kablolar daha değerlidir.

– Musluk ve vanalar: Pirinç (sarı) parçalar ayrı bir sınıftır.

– Radyatör ve kazanlar: Demir hurdası olarak değerlendirilir.

– Alüminyum doğramalar: Camı ve contası ayrıldığında iyi fiyat alır.

Kablo hurdasında fiyatın kabloya göre nasıl değiştiğini hurda kablo fiyatları sayfasında ayrıntılı olarak görmek mümkün.

Satıştan önce kısa kontrol listesi

1. Hurdayı türlerine ayırın: bakır, sarı, alüminyum ve demir ayrı yığınlarda dursun.

2. Güncel fiyatı kontrol edin; bakır ve alüminyum fiyatı kurla birlikte sık değişir.

3. Tartımı görün; her tür ayrı tartılmalı ve fiyat yazılı verilmeli.

4. Apartman ortak alanından çıkan hurdanın satış bedelini yönetim kayıtlarına işleyin.

Metaller özelliklerini kaybetmeden defalarca geri dönüştürülebilir. Evden çıkan hurdayı çöpe atmak yerine doğru şekilde satmak, hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha doğru bir tercihtir.

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