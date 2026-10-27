Kadıköy’de Miele ve Smeg Kullananlar İçin Bakım Rehberi: Çamaşır Makinesinden Retro Buzdolabına

Moda’dan Fenerbahçe’ye, Caddebostan’dan Göztepe’ye Kadıköy evlerinde iki marka sık karşımıza çıkıyor: 1899’dan bu yana Almanya’da üretim yapan Miele ve 1948’de İtalya’da kurulan, 50’ler tarzı renkli buzdolaplarıyla tanınan Smeg. İki marka da uzun ömürlü cihazlar üretiyor; ama ömrü asıl uzatan, evde yapılan küçük ve düzenli bakımlar.

Miele çamaşır makinesi: filtre ve deterjan dengesi

Çamaşır makinesinin pompa filtresini birkaç ayda bir temizlemek, tahliye sorunlarının önüne geçer. Filtrede biriken toka, bozuk para ve tüy, makinenin suyu boşaltamamasının en yaygın sebeplerinden biridir. Fazla deterjan ise köpük ve kalıntı bırakır; yumuşatıcı çekmecesinde kararma görüyorsanız dozu azaltmanın zamanı gelmiştir. Ayda bir yüksek sıcaklıkta boş bir temizleme programı çalıştırmak, haznedeki kokuyu ve kireci azaltır.

Miele bulaşık makinesi: sepet altı ve kollar

Bulaşıklar iyi yıkanmıyorsa önce sepet altındaki filtreyi ve püskürtme kollarının deliklerini kontrol edin. Kireç ve yemek artığıyla tıkanan delikler, makinenin suyu doğru dağıtamamasına yol açar. Tuz ve parlatıcı haznelerini boş bırakmamak, özellikle İstanbul’un kireçli suyunda cihazı korur.

Smeg retro buzdolabı: conta ve havalandırma

Smeg’in yuvarlak hatlı retro buzdolaplarında kapı contası, soğutmanın en hassas noktasıdır. Contanın arasına bir kâğıt sıkıştırıp kapıyı kapatın; kâğıt kolayca kayıyorsa conta tam oturmuyor olabilir. Buzdolabının arkasında ve yanlarında birkaç santim boşluk bırakmak, motorun rahat çalışmasını sağlar. Dondurucu bölmede kalın buz tabakası oluşuyorsa kapının sık ya da uzun açık kalıp kalmadığını kontrol edin.

Ne zaman servis çağırmalı?

Makine su almıyor ya da boşaltmıyorsa, ekranda tekrar eden bir hata kodu çıkıyorsa veya buzdolabı yeterince soğutmuyorsa basit kontrollerden sonra beklemeden uzmana başvurmak gerekir. Hata kodunun fotoğrafını çekmek, teknisyenin işini kolaylaştırır.

Servisin Merkezi ile Kadıköy’de bağımsız servis

Servisin Merkezi, Kadıköy dahil İstanbul’un tüm ilçelerinde Miele ve Smeg cihazlara bağımsız teknik servis hizmeti veriyor. Teknisyen arızayı evinizde tespit ediyor, ücret işe başlamadan söyleniyor ve onayınız olmadan işlem yapılmıyor. İşlemler faturalı, işçilikte 1 yıl garanti var.

Miele cihazlarınız için Kadıköy Miele servisi, Smeg buzdolabı ve diğer Smeg cihazlarınız için Smeg servisi sayfasından servis talebi oluşturabilir ya da 0850 532 01 56 numarasını arayabilirsiniz.

Servisin Merkezi, markaların yetkili servisi değildir; tüm markalara bağımsız teknik servis hizmeti verir.