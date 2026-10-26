Artan Vergi İncelemeleri Şirketleri Tedbir Almaya Zorluyor: İzaha Davetten Tarhiyata Bilinmesi Gerekenler

Vergi idaresinin dijital veri analizine dayalı denetimleri yoğunlaşırken, şirketler için izaha davet yazısı ve vergi inceleme bildirimi artık sıradan bir yazışma olmaktan çıktı. Uzmanlar, sürecin ilk aşamasında atılan adımların sonucu doğrudan etkilediğini hatırlatıyor.

E-fatura, e-defter ve banka verilerinin elektronik ortamda eşleştirilmesiyle birlikte vergi idaresi, mükelleflerin beyanlarındaki tutarsızlıkları çok daha hızlı tespit edebiliyor. Bu durum, özellikle KOBİ’ler ve hızlı büyüyen şirketler açısından izaha davet ve vergi incelemesi süreçlerinin daha sık gündeme gelmesine yol açıyor.

İzaha davet: Bir fırsat olarak değerlendirilmeli

Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesinde düzenlenen izaha davet, vergi incelemesine başlanmadan önce mükellefe, hakkındaki tespitleri açıklama imkânı tanıyan bir müessese. Belirlenen süre içinde yapılan yeterli bir açıklama, incelemeye sevk edilmeden konunun kapanmasını sağlayabiliyor. Ancak eksik ya da hatalı yapılan izah, mükellefin aleyhine sonuçlar doğurabiliyor. Bu aşamada bir İstanbul vergi avukatı ile birlikte hareket etmek, cevap dilekçesinin hem hukuki hem de mali açıdan doğru kurgulanmasına yardımcı oluyor.

İnceleme sürecinde mükellefin hakları

Vergi incelemesine başlanan mükellefin; incelemenin konusunu öğrenme, tutanaklara itirazlarını yazdırma ve inceleme raporuna karşı idari ve yargısal yollara başvurma hakları bulunuyor. İnceleme sonucunda yapılan tarhiyata karşı uzlaşma yoluna gidilebileceği gibi, tebliğden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açılması da mümkün. Sürelerin kaçırılması ise çoğu durumda telafisi güç hak kayıplarına neden oluyor.

Sahte belge iddiaları ceza sorumluluğu doğurabiliyor

Vergi incelemesi her zaman yalnızca vergi ve ceza tutarlarıyla sınırlı kalmıyor. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımı tespit edilen durumlarda, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi kapsamında vergi kaçakçılığı suçundan suç duyurusunda bulunulabiliyor. Böyle bir durumda vergi süreci ile ceza yargılaması paralel ilerlediğinden, şirket yetkililerinin bir İstanbul ceza avukatı ile de çalışması savunmanın bütünlüklü yürütülmesi açısından önem taşıyor.

Dijital kayıtlar hem risk hem güvence

İnceleme süreçlerinde e-posta yazışmaları, muhasebe yazılımı kayıtları ve elektronik belgeler önemli delil niteliği taşıyor. Bu kayıtların düzenli tutulması, değiştirilmemesi ve gerektiğinde güvenli biçimde sunulması, mükellefin iddialarını ispat etmesini kolaylaştırıyor. Veri güvenliği ve dijital delil konularında bir İstanbul bilişim avukatı görüşü almak da özellikle büyük veri hacmine sahip şirketler için faydalı olabiliyor.

Uzmanlar, şirketlerin bir inceleme yazısı gelmesini beklemeden düzenli iç denetim yapmasını, belge akışını kontrol altında tutmasını ve şüpheli görülen işlemler hakkında önceden hukuki görüş almasını öneriyor.