İzmir’de Denize Sıfır Yaşamın Yeni Adresi: Turan ve Riva Yalı

İzmir; Körfez’e bakan uzun kıyı şeridi, ılıman iklimi ve canlı şehir kültürüyle yaşam kalitesi denince akla ilk gelen şehirlerden biri. Son yıllarda şehirde ev arayanların öncelikleri de belirgin biçimde değişti. Artık yalnızca metrekare ve fiyat değil; manzara, ulaşım kolaylığı, sosyal yaşam ve bölgenin geleceği de kararın merkezinde yer alıyor. Bu dönüşümün en net görüldüğü yerlerden biri ise Bayraklı’nın kıyı mahallesi Turan.

Turan: Körfez’in yükselen kıyısı

Bayraklı ilçesinde, Körfez’e doğrudan bakan Turan, İzmir’in en kıymetli kıyı şeritlerinden biri olarak görülüyor. Yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla çevrili sahil, kısa sürede şehrin yeni buluşma noktalarından birine dönüştü. İzmir Arena’nın yalnızca 350 metre ötede olması, Bayraklı Sahil Piknik Alanı ve Turgut Özal Rekreasyon Alanı gibi yeşil alanların yakınlığı, bölgeyi hem aileler hem de hareketli bir şehir hayatı arayanlar için cazip kılıyor.

Neva Yalı’dan Riva Yalı’ya

Turan’daki dönüşümün öncü projelerinden biri, Rönesans Gayrimenkul Grubu bünyesindeki REV markasının geliştirdiği Riva Yalı. Proje, aynı bölgede hayata geçirilen Neva Yalı’nın ardından kıyı yaşamını bir adım öteye taşıyor. 3 blokta yer alan 256 yalı dairesi, 12 lüks villa, beş yıldızlı bir otel ve 35 yeni nesil ofisten oluşan proje; konutu, iş hayatını ve konaklamayı aynı kıyı şeridinde bir araya getiriyor.

Dairelerde 1+1’den 4+1’e uzanan farklı tipler bulunuyor. Böylece tek başına yaşayanlardan kalabalık ailelere kadar farklı ihtiyaçlara cevap verilebiliyor. Projenin en dikkat çekici yanı ise tasarım anlayışı: Geniş mekân kurguları, yaşam alanlarının denize yönelmesi için planlanmış. Sabah kahvesinden gün batımına kadar Körfez manzarası, evin gündelik ritminin bir parçası oluyor. İç mekânlarda ise “sessiz lüks” olarak tanımlanan bir yaklaşım benimsenmiş: gösterişten uzak, ancak üst düzey malzeme ve işçilikle her detayda hissedilen bir kalite. Bu anlayış, evin yıllar geçtikçe değerini korumasına da katkı sağlıyor.

Şehre bağlı, kalabalıktan uzak

Kıyıda yaşamanın en büyük çekincelerinden biri şehirden kopma endişesidir. Riva Yalı bu noktada güçlü bir ulaşım altyapısına sahip. İZBAN Turan İstasyonu yalnızca 300 metre mesafede; Alsancak ve Konak’a deniz taksi bağlantısı ise trafiğe takılmadan şehir merkezine ulaşmayı mümkün kılıyor. Havalimanına yakınlığı da sık seyahat edenler için önemli bir avantaj.

Günlük ihtiyaçlar açısından da bölge oldukça donanımlı. Ege Perla AVM yaklaşık 4 km, İzmir Şehir Hastanesi 5 km, Alsancak Devlet Hastanesi ise 3,2 km uzaklıkta. Yaşar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi de 10 km’lik bir yarıçap içinde kalıyor.

Doğru projeyi seçmek

Kıyı bölgelerinde yeni yapılaşmaya uygun alanların sınırlı olduğu düşünüldüğünde, denize yakın ve iyi planlanmış projeler hem yaşam hem de yatırım açısından öne çıkıyor. Farklı İzmir konut projeleri arasında karşılaştırma yaparken lokasyonun geleceğini, ulaşım bağlantılarını ve projeyi geliştiren firmanın deneyimini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Turan’da yükselen Riva Yalı, bu üç kriteri bir araya getiren örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.