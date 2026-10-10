Kadıköy’de Ev Sahiplerinin Bilmesi Gerekenler, DASK Poliçesi Yeterli mi?

Kadıköy ve Anadolu Yakası’nda yaşayan birçok ev sahibi, DASK poliçesini yaptırdığında deprem konusunda içinin rahat ettiğini düşünüyor. Oysa sahada sık gördüğüm yanlış, zorunlu deprem sigortasının binanın güvenliği anlamına geldiğini sanmak. İkisi birbirinden farklı konular.



RE/MAX Masa Broker/Owner Anıl Akyüz konu hakkında yaptığı değerlendirme de;

DASK ne işe yarar?

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonrası konutun hasar görmesi halinde yapısal zararın bir bölümünü karşılamak için vardır. Poliçe, binanın deprem dayanımını artırmaz ve bina riskliyse onu güvenli hale getirmez. Ayrıca ev eşyalarını ve yaşanacak diğer kayıpları kapsamadığını da bilmek gerekir. Poliçenin her yıl yenilendiğinden ve konut bilgilerinin (metrekare, bina yaşı, kat sayısı gibi) doğru girildiğinden emin olun; hatalı beyan, hasar anında sorun çıkarabilir.



Binanızın durumunu öğrenmek için ne yapabilirsiniz?

Binanın yapım yılı, kat sayısı, zemin yapısı ve geçmişte yapılan değişiklikler önemlidir. Özellikle altı boşaltılmış zemin katlar, izinsiz eklenen katlar veya kolon-kirişe dokunulmuş tadilatlar riski artırabilir. Binanızın durumu hakkında kesin bilgi için yetkili kurumlarca belirlenen lisanslı kuruluşlara risk tespiti yaptırmanız gerekir. Karar vermeden önce müracaat sürecini ve gerekli belgeleri ilgili kurumlardan öğrenin.

Alırken ve kiralarken bakılacaklar

Ev alacaksanız ekspertiz raporunu, iskân durumunu ve binanın yaşını mutlaka inceleyin. Mümkünse yönetimden binada yapılmış önemli tadilat olup olmadığını sorun. Kiracıysanız da sözleşmeyi imzalamadan önce poliçenin güncel olup olmadığını ev sahibine sormak makul bir adımdır.

Apartman yönetimi ne yapabilir?

Ortak alanlarda çatlak, nem, paslanmış demir gibi belirtileri düzenli takip etmek ve bunları kayıt altına almak, ileride alınacak kararlara zemin hazırlar. Kat malikleriyle yapılacak ortak bir değerlendirme, hem güvenliği hem de olası kentsel dönüşüm sürecinde sağlıklı karar almayı kolaylaştırır.

Kısacası DASK gereklidir ama yeterli değildir. Evinizin ve binanızın durumunu bilmek, poliçeyi yaptırmak kadar önemli. Kararsız kaldığınız konularda hem teknik uzmanlardan hem de bölgeyi tanıyan bir emlak danışmanından destek almanız, sonradan yaşanacak sürprizleri azaltır.

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