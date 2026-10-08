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Vali Gül çöken binada yaralananları hastanede ziyaret etti



İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın zemin ve iki katında meydana gelen çökme sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Gül, incelemelerinin ardından yaralananları hastanede ziyaret etti.

Vali Davut Gül, Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada meydana gelen çökme sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yaralı vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

📆 08 Ekim 2026 Perşembe 12:08   ·   💬 0 yorum   ·  
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