İstanbul valisi Gül, Maltepe’de çöken binayla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın zemin ve iki katında meydana gelen çökme sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Gül, incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

Binanın 1987 yılında yapıldığını belirten Vali Gül, zemin katın dükkân, üstündeki 6 katın ise daire olarak kullanıldığını ve binada toplam 12 daire bulunduğunu söyledi.

Nüfus kayıtlarına göre binada 33 kişinin yaşadığını ifade eden Gül, çökmenin yaşandığı zemin, 1. ve 2. kattaki 4 dairede toplam 14 kişinin kayıtlı olduğunu belirtti. Bu kişilerden ikisinin memleketinde olduğunun tespit edildiğini kaydeden Gül, geriye kalan 12 kişiden 5’inin kurtarıldığını, 4 kişiyle temas sağlandığını, 3 kişi için ise arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikesi bulunan kimse olmadığını bildirdi.

Binanın çökme nedeninin adli ve idari açıdan takip edileceğini belirten Vali Gül, çalışmaların AFAD koordinasyonunda ilgili kurumların desteğiyle devam ettiğini söyledi. Tahliye edilen vatandaşların AFAD tarafından temin edilen otelde misafir edileceğini de sözlerine ekledi.