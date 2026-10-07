İBB Başkanlığı İçin AK Parti’de dört belediye başkanının adı geçiyor
İBB Meclisi’ndeki değişen siyasi dengeler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kulisleri hareketlendirdi. AK Parti kulislerinde yeni başkanlık için dört önemli belediye başkanının adı geçiyor.
Türkiye’nin ve İstanbul’un siyaset gündemi oldukça hareketli bir döneme giriyor. CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımının ardından, gözler bu kez mega şehir İstanbul’a çevrildi. Ekrem İmamoğlu hakkındaki “ahmak” davasında Yargıtay aşamasından çıkması beklenen karar ve yerel meclislerdeki güç dengelerindeki değişimler, İBB Başkanlığı için yeni senaryoları beraberinde getirdi.
İBB Başkanlığı İçin Kulislerde Konuşulan 4 Güçlü İsim
İBB Meclisi’ndeki siyasi dengelerin yeniden şekillendiği bu süreçte, olası bir başkanlık değişimi durumunda AK Parti’nin aday gösterebileceği veya meclis içerisinden başkan vekilliği/başkanlık için değerlendirilen dört önemli isim kulislerde en çok konuşulan adaylar arasında yer alıyor:
- Mehmet Ergün Turan (Fatih Belediye Başkanı): Tecrübeli yerel yönetim geçmişi ve şehircilik alanındaki birikimiyle kulislerin ilk sıralarında yer alan isimlerden biri.
- İsmet Yıldırım (Ümraniye Belediye Başkanı): Uzun yıllara dayanan belediyecilik tecrübesi ve teşkilat içerisindeki ağırlığıyla öne çıkan güçlü bir alternatif.
- Mehmet Tevfik Göksu (Esenler Belediye Başkanı): Yerel yönetimlerdeki uzun soluklu tecrübesi ve meclis dinamiklerine hakimiyetiyle her dönemin en çok konuşulan aktörleri arasında bulunuyor.
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- Ömer Arısoy (Zeytinburnu Belediye Başkanı): Kulislerdeki “sürpriz ve güçlü isim” olarak anılan Arısoy, başarılı belediyecilik çalışmalarıyla dikkat çeken bir diğer potansiyel aday olarak değerlendiriliyor.
Önümüzdeki günlerde yargı sürecinden çıkacak kararlar ve meclisteki aritmetik gelişmelerin İstanbul siyasetinin yönünü belirlemesi bekleniyor.
📆 07 Ekim 2026 Çarşamba 17:54 · 💬 0 yorum ·