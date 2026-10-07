İBB Başkanlığı İçin AK Parti’de dört belediye başkanının adı geçiyor

İBB Meclisi’ndeki değişen siyasi dengeler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kulisleri hareketlendirdi. AK Parti kulislerinde yeni başkanlık için dört önemli belediye başkanının adı geçiyor.

Türkiye’nin ve İstanbul’un siyaset gündemi oldukça hareketli bir döneme giriyor. CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımının ardından, gözler bu kez mega şehir İstanbul’a çevrildi. Ekrem İmamoğlu hakkındaki “ahmak” davasında Yargıtay aşamasından çıkması beklenen karar ve yerel meclislerdeki güç dengelerindeki değişimler, İBB Başkanlığı için yeni senaryoları beraberinde getirdi.

İBB Başkanlığı İçin Kulislerde Konuşulan 4 Güçlü İsim

İBB Meclisi’ndeki siyasi dengelerin yeniden şekillendiği bu süreçte, olası bir başkanlık değişimi durumunda AK Parti’nin aday gösterebileceği veya meclis içerisinden başkan vekilliği/başkanlık için değerlendirilen dört önemli isim kulislerde en çok konuşulan adaylar arasında yer alıyor: