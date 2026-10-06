KALPTEKİ TEHLİKE KANDA ÖNCEDEN SİNYAL VEREBİLİR Mİ?

Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk, kalp ve akciğer damarlarında henüz belirgin bir hastalık tablosu ortaya çıkmadan önce bazı biyolojik değişikliklerin kanda iz bırakabileceğine işaret eden 2026 tarihli yeni araştırmayı değerlendirdi.

Kalp ve damar hastalıklarında erken tanı çoğunlukla belirtiler, muayene ve görüntüleme bulguları üzerinden değerlendiriliyor. 2026’da yayımlanan yeni bir araştırma ise hastalık belirginleşmeden önce ortaya çıkabilecek biyolojik değişimlerin kanda fark edilip edilemeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

Araştırmada 22 proteinin, ekokardiyografiyle tahmin edilen pulmoner arter basıncıyla ilişkili olduğu belirlendi. Bazı proteinlerin pulmoner damarların yapısal değişiklikleri ve ilerleyen dönemde pulmoner hipertansiyon gelişme riskiyle bağlantılı olduğu görüldü. Protein verileri genetik ve görüntüleme bilgileriyle birlikte değerlendirilerek pulmoner hipertansiyon açısından farklı biyolojik özellikler taşıyan gruplar tanımlandı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk’e göre araştırmanın asıl önemi, protein sayısından çok pulmoner hipertansiyonun gelişim sürecine ilişkin biyolojik ipuçlarının ortaya konulması. Akciğer damarlarındaki değişiklikler zaman içinde kalbin sağ tarafındaki yükü artırabildiği için pulmoner dolaşım ile sağ kalbin birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

Araştırmanın dikkat çekici yönlerinden biri de protein, genetik ve görüntüleme verilerinin birlikte ele alınması. Bu yaklaşım, gelecekte hastaların yalnızca mevcut tanıları üzerinden değil, hastalığın altında yatan biyolojik özellikleri üzerinden de daha ayrıntılı değerlendirilebilmesinin önünü açabilir.

Ancak çalışma bugün kullanılabilecek yeni bir kan testi ortaya koymuş değil. İlişki saptanan proteinlerin doğrudan hastalığa neden olduğu da söylenemiyor. Bulguların klinik uygulamaya taşınabilmesi için farklı hasta gruplarında yapılacak daha ileri araştırmalarla doğrulanması gerekiyor. Kardiyolog Dr Emre Ertürk de mevcut bulguların bu aşamada doğrudan bir tanı testi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kardiyoloji, Dr Emre Ertürk