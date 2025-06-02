AYİDER’den, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne akülü tekerlekli sandalye

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması için Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte başlattığı “Kalplerimiz İyilikle Doluyor” projesi kapsamında 1 Haziran Pazar günü “Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali” kapsamında 2 adet akülü tekerlekli sandalyeyi Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne teslim etti.

Gayrimenkul ve inşaat konularında faaliyette bulunanları, bu konulara ticari, sosyal, teknolojik, endüstriyel, kültürel, eğitsel ve hukuki yönden katkı sağlayanları bir araya getiren AYİDER, Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile “Kalplerimiz İyilikle Doluyor” isminde bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştı.

Proje kapsamında Kadıköy’ün çeşitli bölgelerine yerleştirilmek üzere 16 adet plastik toplama ünitesi Kadıköy Belediyesi’ne teslim edilmiş ve diş macunu kapağından su şişesi kapağına kadar vatandaşlar plastik kapakları bu ünitelere atarak ihtiyaç sahibi bir engellinin hayallerine destekte bulunmaya başlamıştı. Proje 5 ay gibi kısa bir sürede 2 adet akülü tekerlekli sandalyenin alınmasını sağladı.

AYİDER, 1 Haziran Pazar günü “Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali” kapsamında 2 adet akülü tekerlekli sandalyeyi Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne teslim etti. Teslim töreninde Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, AYİDER Başkanı Hakan Şişik ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Toplanan her 4 ton plastik kapağın 1 tane akülü tekerlekli sandalyenin toplandığı proje hakkında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda inşaat sektörünün en aktif derneği AYİDER’e teşekkür ederken, projenin ilçede büyük ses getirdiğini dile getirdi.

AYİDER Başkanı Hakan Şişik de “Projemizin kısa bir süre içerisinde büyük ses getirmesi bizleri oldukça mutlu etti. Bu projede birlikte ilerlediğimiz Kadıköy Belediyesi’ne, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne ve tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Umarız başlattığımız bu proje diğer kurumların da destekleriyle birlikte başka ilçelerde ve şehirlerde de yayılır” dedi.

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