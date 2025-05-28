İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu “DELİRİYUM” Prömiyer Yapıyor

16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında prömiyer yapacak olan “Deliriyum”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTist) tarafından sahneleniyor…

30 Mayıs 2025 akşamı, Atatürk Kültür Merkezi – Tiyatro Salonu’nda prömiyer yapacak olan dans gösterisinde, akıl hastanesi bir sahneye, delilik ise evrensel bir dile dönüşerek, hem bireysel hem toplumsal bir yüzleşme yaratıyor.

Koreograf ve modern dans sanatçısı Canberk Yıldız, sosyokültürel dünyayı ve yaşadığı çevreyi bir akıl hastanesi metaforu üzerinden sahneye taşıdığı eserinde, çağdaş tıbbın “delilik” kavramına yaklaşımını sorguluyor. İlhamını, bilinç bulanıklığından şizofreniye uzanan geniş bir psikolojik yelpazeyi kapsayan “Deliriyum” teriminden alan bu çağdaş dans eseri; anksiyete, bağımlılık, yeme bozuklukları gibi günümüz insanı tarafından giderek “normalleştirilen”, ancak topluma derin yaralar açan psikolojik durumları ve travmaları sahneye taşıyor.

Eserde, her biri farklı bir “Deliriyum” halini temsil eden 13 dansçı, bu ruh hallerinin bedensel ifadelerini araştırmak ve yorumlamak üzere sahnede bir yaratım alanı oluşturuyor. Koreografide, düşünen ve sorgulayan modern insan yani Homo Sapiensin yeni bir insan biçimine dönüşmesi, dansın diliyle anlatıyor.

Projenin koreografisi Canberk Yıldız; müzik ve ses tasarımı Onur Seçki; dijital-görsel tasarım ve sahne tasarımı Emir Ünal / Ziya Gökoğlu, ışık tasarım Yasin Gültepe; görsel efektler Emir Ünalan / Ziya Gökoğlu; kostüm tasarımı YARGICI, şarkılar Özge Arslan ve Lalalar imzalı.