AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Her Mahallesiyle İstanbul” programı, Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul Kongre Merkezi’nde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise İl Başkanı Abdullah Özdemir’in sahneden teşkilata seslenerek topluca “söz verdirdiği” an oldu.

“İstanbul’un başarısı, insanlığın başarısıdır”

İl Başkanı Abdullah Özdemir konuşmasında, İstanbul’un sadece bir şehir değil, büyük bir medeniyetin omurgası olduğunu vurgulayarak, “İstanbul’un başarısı, Türkiye’nin başarısıdır. Türkiye’nin başarısı da mazlum kardeşlik coğrafyamızın başarısı, daha da ötesi insanlığın başarısıdır” ifadelerini kullandı.

Özdemir, salonda bulunan teşkilat mensuplarına hitaben yaptığı çağrıda, “Bu başarı için, Türkiye Yüzyılı için, daha adil bir dünya için, çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz ve topyekûn milletimiz için daha çok çalışacak, her mahallemizden başlayarak yepyeni hikâyeler yazacağız” dedi.

Salon ayakta: Söz veriyoruz!

Bu sözlerin ardından salonda duygusal ve tarihi bir an yaşandı. İl Başkanı Abdullah Özdemir’in, “Şimdi hepinizi Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında, söz vermeye davet ediyorum” demesiyle birlikte tüm salon ayağa kalktı.

İl Başkanı’nın yüksek sesle yönlendirdiği “Söz veriyor musunuz?” çağrısına, salon hep bir ağızdan şu sözlerle karşılık verdi:

“İstanbul Teşkilatı olarak

Milletin adamı…

Mazlumların sesi…

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı…

Bir kez daha…

Başkan yapmaya…

Söz veriyoruz.

Durmadan…

Yorulmadan…

Çalışmaya…

Koşturmaya…

Gönüller fethetmeye…

Söz veriyoruz.

Mahallelerimizde yeni bir hikaye…

İstanbul’da yeni bir destan yazmaya…

Söz veriyoruz!

Söz veriyoruz!

Söz veriyoruz!”

“Allah hepinizden razı olsun” diyerek konuşmasını tamamlayan Özdemir’in sözleri, salondan uzun süre alkış aldı.