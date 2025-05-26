Basketbolun Mert Hakan’ı, Melih Mahmutoğlu!

Galatasaray 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızı Yenikapı’da kutladı.

Üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi’nden başlayan yolculuk önce Sarayburnu’na oradan da futbolcuların aileleriyle birlikte tekneyle Yenikapı’ya geçilmesiyle son buldu.

Buradaki şampiyonluk kutlamaları geç saatlere kadar sürdü. Galatasaray taraftarı yoğun yağmura aldırış etmedi.

Kupa gecesine Mertens ve Muslera ailesinin gözyaşları damga vurdu.

Gecede Mauro Icardi’nin Ali Koç formasını saymazsak, Fenerbahçe’ye sataşma olmadı.

Kutlamaların olduğu gecede Fenerbahçe Beko basketbol takımı önemli bir maça çıktı ve rakibini 81-70 yenerek EuroLeague şampiyonluğunu elde etti.

Maç sonrası açıklama yapan kaptan Melih Mahmutoğlu’nun, bu yaşanılan zaferi kutlamak yerine ilk sözleri Galatasaray’a sataşmak oldu. “Biz yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz.” diyen Mahmutoğlu’na sormak lazım;

Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmışsın neden aklına ilk Galatasaray gelir ki?

Sözleşmende iyileştirme falan istedin de olmadı mı? Ya da Mert Hakan Yandaş’la aran çok iyi, sen de basketbolun Mert Hakan’ı mı olacaksın, ona mı özendin?