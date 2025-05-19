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Yusuf POLAT

Shut up Mourinho (Çeneni kapa Mourinho) diyorum!



Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe yine Galatasaray şampiyonluğu gördü. 

 

Ali Koç’un büyük umutlarla Fenerbahçe’nin başına getirdiği Mourinho, kendi taraftarı dahil herkes tarafından eleştiriliyor.

Mourinho’nun kariyeri başarılarla dolu olmasına rağmen son yıllarda olduğu gibi, Türkiye macerası da bu kariyerin çok çok altında kaldı.

 

Her maç sonrası yapmış olduğu “garip” açıklamalarla başarısızlığına kılıf arayan hoca artık kimse tarafından ciddiye de alınmıyor.

 

Sürekli Süper Lig’in kalitesini de eleştiren Portekizlinin Türkiye’de yaptıkları: 0 Kupa, 4 derbi mağlubiyeti. 

 

Bu arada Galatasaray’ın şampiyonluk maçında Muslera’nın penaltı atmasını da eleştiren Mourinho, Porto’nun başındayken rakibini 7-0 yendiği maçın son golünü kaleci Nuno Esprito Santo’nun penaltıdan attığı da ortaya çıktı. 

 

Mourinho hakkında yazacak çok şey varda ne kadarını anlar bilmiyorum o yüzden anlayacağı dilden konuşmak gerekirse, Shut up Mourinho (Çeneni kapa Mourinho) diyorum.

 

📆 19 Mayıs 2025 Pazartesi 17:48   ·   💬 0 yorum   ·  
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