Çin’in Şanghay kentinde 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek HADO Dünya Kupası’na geri sayım başladı. Artırılmış gerçeklik tabanlı bu yenilikçi branşın dünya üzerindeki en önemli turnuvası olan bu prestijli organizasyonun başlamasına sadece 10 gün kaldı.

Geçtiğimiz yıl Avrupa’daki en üst düzey HADO organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası’nda, finalde ev sahibi İngiltere’yi mağlup ederek şampiyon olan HADO Türkiye Milli Takımı, şimdi gözünü dünya arenasına çevirmiş durumda. Ay-yıldızlılar, bu kez Dünya Kupası’nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Tarihin en yüksek ödül havuzuna sahip olan turnuvada, toplam 20 milyon Japon Yeni (yaklaşık 5,3 milyon TL) sporcular arasında paylaştırılacak.

Milli takım, hazırlıklarını İstanbul’daki İstiklal AVM’de yer alan HADO sahasında sürdürmeye devam ediyor. 19 Mayıs’ta Çin’e hareket edecek olan milliler, son hazırlıklarını turnuva sahasında tamamlayacak.

Zorlu Rakipler, Yüksek Hedefler

Türkiye, B Grubu’nda Japonya, Çin, Çin Hong Kong, Fransa, Tayvan, İskoçya, Fas ve Yeni Zelanda gibi güçlü ülkelerle mücadele edecek. Bu büyük turnuva yalnızca fiziksel ve taktiksel rekabete değil, aynı zamanda artırılmış gerçeklik teknolojisinin sunduğu ileri düzey izleme deneyimine de sahne olacak.

Yeni Nesil Spor Deneyimi: HADO

2019 yılında Sportant firmasının girişimleriyle Türkiye’ye kazandırılan ve Teknospor A.Ş. iş birliğiyle ülke genelinde yaygınlaşan HADO, bugün 50 üniversite ve 15 ilde gençlerle buluşuyor.

Okul Sporları ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu çatısı altında resmileşen bu branş, fiziksel hareketle dijital teknolojiyi buluşturan yeni nesil bir spor anlayışı sunmaktadır.

Avrupa’daki en üst kupayı ülkemize getiren milli takımımız, şimdi de dünya üzerindeki en önemli HADO turnuvasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.